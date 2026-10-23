¿Qué Día se Piden Dulces en México? En Esta Fecha se Da 'Calaverita' a los Niños en 2026

Durante los últimos días de octubre y los primeros de noviembre, “desfiles de disfraces” recorren calles y avenidas de México; se trata de niños de todas las edades que tocan timbres de casas, restaurantes y oficinas para pedir 'calaverita'.

La tradición forma parte de la celebración por Día de Muertos, y si aún no sabes cuándo se piden Dulces en México, en N+ te decimos qué día salen los niños a pedir calaverita en 2026.

La confusión radica en la cercanía entre Halloween (que se festeja el 31 de Octubre) y el Día de Muertos (que en México se celebra el 2 de Noviembre).

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¿Qué día se piden dulces en México este 2026?

Más vale que niños y adultos ya tengan seleccionado su disfraz porque la fecha de salir a pedir dulces en México está cada vez más cerca.

"¿Me da mi calaverita?" es la frase que se repetirá una y otra vez durante las celebraciones de Día de Muertos y Halloween, que este año caen en fin de semana y por las que la Secretaría de Educación Pública (SEP) otorgará un puente de 4 días a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Aunque en México la tradición de pedir "calaverita" se da el 1 de noviembre, Día de Todos Los Santos o "muertos chiquitos", muchas familias han adoptado la idea de salir a recolectar golosinas desde la noche del 31 de octubre, por influencia del Halloween.

El 2 de noviembre aún se puede ver a algunos pequeños disfrazados recorriendo calles con calabazas y calaveras de plástico adornadas, sin embargo, al tratarse de la conmemoración del Día de los Muertos, en muchas regiones es la fecha exacta en la que se visitan los panteones y se limpian las criptas de seres queridos fallecidos.

¿Desde cuándo se pide "calaverita" en México?

La tradición que se asocia a la niñez en México, tiene su origen en las raíces del México antiguo, y refleja la celebración prehispánica del Día de los Muertos con el homenaje a seres queridos.

Dado que es una tradición que ha pasado de generación en generación, es complicado definir la fecha exacta en la que se originó.

Una de las versiones apunta al siglo XVIII cuando familias adineradas colocaban altares a sus difuntos, y los niños de escasos recursos se acercaban para pedir lo que "sobrara" para llevar a su hogar.

En algunos lugares, aún se entrega fruta y comida, más allá de los característicos dulces que se entregan en las grandes ciudades.