Sociedad

¿Qué Día se Piden Dulces en México? En Esta Fecha se Da 'Calaverita' a los Niños en 2026

Aunque en las grandes ciudades se entregan dulces a los niños en el marco de Día de Muertos, en algunos rincones del país aún dan frutas

Niños Disfrazados para pedir Calaverita. Qué día se piden dulces en México.Dulce o Truco: Este es el Día exacto en 2026 en el que se piden dulces en México por Día de Muertos y Halloween. Foto: Cuartoscuro.
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Día de Muertos o Halloween: ¿Qué Día se Piden Dulces en México? Fecha Oficial para Dar 'Calaverita' en 2026 | N+