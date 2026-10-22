Cultura

11 Tipos de Ofrendas por Día de Muertos: Cada Región de México Tiene Elementos Propios

El Día de Muertos es una festividad que celebra el regreso de los seres queridos que visitan a sus familiares y disfrutan de los manjares colocados en ofrendas y tumbas.

Ofrenda Día de Muertos 2026. Tipos de Ofrendas en México.En México el Día de Muertos no representa luto, sino una celebración del recorrido que hace un ser querido para visitar a su familia desde el Mictlán. Foto: Cuartoscuro.
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11 Tipos de Ofrendas por Día de Muertos 2026: ¿Qué Elementos Ponen en el Altar en cada Región de México? | N+