Preparan Desfile de Día de Muertos 2026 en Tijuana: Horarios y Recorrido

Tijuana celebrará la cuarta edición del Desfile Tradicional de Día de Muertos, con actividades culturales, gastronómicas y un recorrido por las principales calles de la Zona Centro, como parte de las festividades dedicadas a esta tradición mexicana.

La celebración se realizará el domingo 1 de noviembre y comenzará a las 11:00 de la mañana con una verbena popular en el Mercado Benito Juárez, donde se llevarán a cabo actividades para los asistentes.

El desfile tradicional está programado de 1:00 a 3:00 de la tarde. De acuerdo con la ruta oficial, el contingente partirá de la intersección de la calle Quinta y Ocampo para recorrer distintas vialidades de la Zona Centro.

Los participantes avanzarán por la calle Ocampo hasta Negrete, continuarán hacia la calle Tercera y rodearán el Parque Teniente Guerrero, antes de descender por la calle Cuarta.

Posteriormente, el recorrido continuará hacia el Mercado Benito Juárez, donde concluirá el desfile.

Esta será la cuarta edición del evento, que busca reunir a familias y visitantes en una celebración de las tradiciones del Día de Muertos mediante expresiones culturales y actividades comunitarias.

APG