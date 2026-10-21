Cultura

Preparan Desfile de Día de Muertos 2026 en Tijuana: Horarios y Recorrido

La celebración incluirá una verbena popular, actividades culturales y gastronomía, el contingente finalizará su trayecto en el Mercado Benito Juárez

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