Cultura

Filmoteca UNAM Reconoce la Trayectoria y los Aportes de Guillermo Del Toro al Cine

El director de Frankenstein será galardonado durante el Festival Internacional de Cine en Morelia este domingo 18 de octubre

Guillermo del Toro dirige escena en FrankensteinGuillermo del Toro dirige escena en Frankenstein. Foto: Cuartoscuro

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