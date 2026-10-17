Filmoteca UNAM Reconoce la Trayectoria y los Aportes de Guillermo Del Toro al Cine

El cineasta mexicano Guillermo del Toro será reconocido por la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), durante la 24.ª edición del Festival Internacional del Cine de Morelia (FICM) en 2026, este domingo 18 de octubre.

El ganador de premios Óscar de la Academia recibirá la Medalla Filmoteca UNAM en un evento que coincide con el 20 aniversario de su cinta “El Laberinto del Fauno”, pieza que se presentará en una función especial con su reestreno internacional.

El Festival del Cine destaca a Guillermo del Toro, originario de Guadalajara, como uno de los artistas más creativos y visionarios de su generación, cuyo estilo distintivo se refleja en su trabajo como cineasta, guionista, productor y escritor.

Resaltó que a lo largo de su trayectoria, quien cuenta con un doctorado honoris causa por la UNAM, ha logrado numerosos reconocimientos, en 1993 por la película Cronos, que se estrenó en el Festival de Cannes, donde ganó el Premio Mercedes-Benz, y posteriormente obtuvo más de veinte reconocimientos internacionales, incluyendo nueve Premios Ariel en México.

A través de un boletín, el FICM resaltó que Del Toro se ha ganado el reconocimiento internacional como director, guionista y productor de películas premiadas, lo que incluye ocho Óscar por La forma del agua (2017), El laberinto del fauno (2006), Pinocho (2022) y Frankenstein (2025).

Alfonso Cuarón también recibirá reconocimiento de la Filmoteca UNAM

Quien también será galardonado en esta temporada del Festival Internacional de Cine de Morelia será Alfonso Cuarón, por su trayectoria y sus aportes en materia de dirección, escritura y producción.

Cuarón, estudiante del entonces Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, también recibirá la Medalla Filmoteca UNAM el próximo martes 20 de octubre en Morelia, por ser pilares de la cinematografía mundial contemporánea.

Reconoció su filmografía, la cual incluye Children of Men, Y tu mamá también, Harry Potter y el Prisionero de Azkabán y Princesitas, así como series, cortometrajes, largometrajes.

“Dos de los cineastas mexicanos más reconocidos a nivel internacional serán distinguidos por una trayectoria que ha dejado una huella profunda en la cinematografía contemporánea y por sus aportaciones al cine desde la dirección, la escritura y la producción”, manifestó el FICM a través de redes sociales.

Desde 1987, la Filmoteca UNAM ha entregado esta presea a personas que, por su trayectoria, actividades, análisis e intervenciones en el mundo de la cinematografía, contribuyen a enriquecer el patrimonio fílmico del mundo.

Ha entregado este reconocimiento a figuras internacionales como Francis Ford Coppola, Jodie Foster, Alexander Payne, David Lynch, y nacionales como Ana Martín, Damián Alcázar, Manuel Ojeda, José Carlos Ruiz, Adriana Barraza, entre otros.

TLS