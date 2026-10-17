Accidentes

Adulto Mayor Muere Atropellado en Carretera Nacional en Linares, Nuevo León

El presunto responsable huyó después arrollar al hombre de entre 80 y 85 años

Adulto mayor atropellado en Carretera Nacional en LinaresCuerpos de emergencia arribaron al sitio del accidente. Foto: Bomberos de Linares

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