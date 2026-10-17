Adulto Mayor Muere Atropellado en Carretera Nacional en Linares, Nuevo León

Un hombre de la tercera edad perdió la vida después de ser atropellado mientras se desplazaba en su bicicleta sobre el kilómetro 142 de la Carretera Nacional, a la altura del municipio de Linares, Nuevo León.

La víctima de entre 80 y 85 años de edad no ha sido identificada de manera oficial, pero se dio a conocer que era habitante de una comunidad serrana cercana al punto en el que se registró el accidente.

El cuerpo del adulto mayor quedó tendido sobre la carpeta asfáltica de la Carretera Nacional, en los carriles que conducen de Ciudad Victoria, Tamaulipas, hacia el municipio de Linares, Nuevo León.

Elementos de Bomberos Linares, paramédicos de la Cruz Roja y oficiales de la Guardia Nacional arribaron al sitio después de recibir el reporte de los hechos para realizar las maniobras correspondientes, el acordonamiento de la zona y la eliminación de riesgos.

De acuerdo con los primeros reportes, presuntamente el conductor del vehículo involucrado en el atropello abandonó el sitio tras registrarse el incidente, por lo que se espera que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para identificarlo y esclarecer las circunstancias de los hechos.

Con información de Adriana Garcino | N+

SHH