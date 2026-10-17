Cae Árbol Sobre Auto que Circulaba en Vía Rápida Poniente en Tijuana, BC

Debido a los fuertes vientos por la Condición Santa Ana que azotan la región, provocaron la caída de un árbol sobre la Vía Rápida Poniente, a la altura de la avenida Diego Rivera en la Zona Río, afectando directamente a un automóvil particular.

El incidente ocurrió alrededor de la mañana de este sábado 17 de octubre, a las 10:45 horas, cuando el árbol se desplomó de manera repentina sobre la vialidad e impactó a un automóvil Volkswagen de color rojo.

Tras el colapso, el tronco y las ramas obstruyeron por completo los carriles, deteniendo el flujo vehicular. Elementos de Bomberos acudieron al lugar, para realizar las labores de remoción utilizando sierras para seccionar el tronco y retirar los restos de madera, con el objetivo de reabrir por completo la circulación y restablecer el tráfico en la zona.

JMR