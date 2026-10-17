Cae Árbol Sobre Auto que Circulaba en Vía Rápida Poniente en Tijuana, BC
Por las fuertes ráfagas de la Condición Santa Ana el tronco cayó sobre un carro Volkswagen rojo, sin dejar personas lesionadas
Por las fuertes ráfagas de la Condición Santa Ana el tronco cayó sobre un carro Volkswagen rojo, sin dejar personas lesionadas
Debido a los fuertes vientos por la Condición Santa Ana que azotan la región, provocaron la caída de un árbol sobre la Vía Rápida Poniente, a la altura de la avenida Diego Rivera en la Zona Río, afectando directamente a un automóvil particular.
El incidente ocurrió alrededor de la mañana de este sábado 17 de octubre, a las 10:45 horas, cuando el árbol se desplomó de manera repentina sobre la vialidad e impactó a un automóvil Volkswagen de color rojo.
Tras el colapso, el tronco y las ramas obstruyeron por completo los carriles, deteniendo el flujo vehicular. Elementos de Bomberos acudieron al lugar, para realizar las labores de remoción utilizando sierras para seccionar el tronco y retirar los restos de madera, con el objetivo de reabrir por completo la circulación y restablecer el tráfico en la zona.
JMR