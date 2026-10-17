Accidentes

Cae Árbol Sobre Auto que Circulaba en Vía Rápida Poniente en Tijuana, BC

Por las fuertes ráfagas de la Condición Santa Ana el tronco cayó sobre un carro Volkswagen rojo, sin dejar personas lesionadas

Cae Árbol Sobre Auto que Circulaba en Vía Rápida Poniente en Tijuana, BCCae Árbol Sobre Auto que Circulaba en Vía Rápida Poniente en Tijuana, BC | Foto: Bomberos de Tijuana
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