Pronóstico del tiempo

Emiten Recomendaciones para Prevenir Incendios y Accidentes por Vientos de Santa Ana en Tijuana

Autoridades recomiendan asegurar objetos, evitar quemas y reportar situaciones de peligro al número de emergencias

Emiten Recomendaciones para Prevenir Incendios y Accidentes por Vientos de Santa Ana en TijuanaEmiten Recomendaciones para Prevenir Incendios y Accidentes por Vientos de Santa Ana en Tijuana | Foto: Bomberos de Tijuana

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+