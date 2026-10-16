Emiten Recomendaciones para Prevenir Incendios y Accidentes por Vientos de Santa Ana en Tijuana

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) exhortó a la población de Tijuana a reforzar las medidas preventivas ante las ráfagas de viento asociadas a la condición Santa Ana, debido al riesgo de caída de objetos, daños en estructuras ligeras y propagación de incendios.

La dependencia, a través de la Dirección de Bomberos, recomendó asegurar láminas, lonas, toldos y otros objetos que puedan ser desplazados por el viento, así como evitar la quema de basura o pastizales y no arrojar colillas de cigarro en zonas con vegetación seca.

También pidió a la ciudadanía mantenerse alejada de árboles, postes, anuncios espectaculares y estructuras que pudieran representar un peligro durante las ráfagas.

Las autoridades señalaron que estas condiciones meteorológicas pueden generar polvo y partículas contaminantes, por lo que recomendaron evitar actividades al aire libre cuando el viento represente un riesgo para la salud y la integridad de las personas.

La SSPCM llamó a reportar de inmediato cualquier incendio o situación de peligro al número de emergencias 911. Asimismo, recordó que la ciudadanía puede utilizar la aplicación móvil Botón de Emergencia de la corporación.

El Ayuntamiento de Tijuana informó que se mantendrá atento a posibles incidentes y pidió a la población seguir las indicaciones oficiales para reducir riesgos durante la condición Santa Ana.

APG