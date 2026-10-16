Seguridad

Piden Suspender Adopciones de Animales Negros por Temporada de Halloween en BC

La medida preventiva busca reducir riesgos durante octubre, mientras autoridades ambientales llaman a mantener a perros y gatos dentro de los hogares

Piden Suspender Adopciones de Animales Negros por Temporada de Halloween en BCPiden Suspender Adopciones de Animales Negros por Temporada de Halloween en BC | Foto: N+

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