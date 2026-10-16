Piden Suspender Adopciones de Animales Negros por Temporada de Halloween en BC

Veterinarios y especialistas en bienestar animal en Baja California recomendaron reforzar las medidas de protección para perros y gatos de color negro durante la temporada de Halloween, ante el riesgo de casos aislados de maltrato relacionados con supersticiones.

Aunque las historias sobre sacrificios masivos de animales durante estas fechas forman parte de leyendas urbanas, especialistas en Tijuana señalaron que se han documentado casos de maltrato vinculados con creencias sobre brujería y rituales.

Wilber Ahumada Torres, presidente de la Federación Estatal de Médicos Veterinarios de Tijuana, explicó que la asociación histórica de los gatos negros con las brujas ha influido en las medidas preventivas que algunos refugios y organizaciones adoptan durante octubre.

“Lo que hacemos en esta época es suspendernos cuando menos un mes, un mes y medio la adopción en cuanto a animalitos de color negro. Pues aquí nosotros hasta hacemos este comunicado donde simplemente no damos en adopción”, comentó.

La Secretaría de Medio Ambiente de Baja California exhortó a la ciudadanía a mantener a sus animales de compañía dentro de casa durante octubre, especialmente las noches del 30 y 31, como medida preventiva para proteger su integridad.

Asimismo, llamó a los centros de control animal y refugios a suspender temporalmente la entrega en adopción de animales negros y blancos hasta después de la primera semana de noviembre.

Las recomendaciones buscan reducir riesgos para las mascotas durante esta temporada y promover la tenencia responsable, sin fomentar el temor a partir de rumores sobre supuestos sacrificios masivos.

Información Pamela Mercado

APG