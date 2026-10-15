Alertan por Vientos de Santa Ana y Calor Extremo en Tijuana, Baja California

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), emitieron un aviso preventivo a la población ante la llegada de una fuerte Condición Santa Ana, la cual se manifestará a partir de este jueves y hasta el sábado 17 de octubre, trayendo consigo altas temperaturas y ráfagas de viento de consideración.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, el viernes será el día con el pico de calor más severo, alcanzando temperaturas de hasta 33 grados centígrados y vientos sostenidos de entre 25 y 40 kilómetros por hora, combinación crítica que incrementa de forma exponencial el riesgo y propagación de incendios forestales y urbanos.

Asimismo, las autoridades advirtieron que durante la madrugada del sábado se prevén rachas de viento extremas que podrían alcanzar entre 60 y 80 kilómetros por hora, por lo que se urgió a la ciudadanía a asegurar objetos sueltos en techos y patios para evitar accidentes por caída de estructuras.

La Dirección de Bomberos de Tijuana exhorta firmemente a la población a evitar estrictamente la quema de basura, pastizales y follaje, no arrojar colillas de cigarro encendidas ni botellas de vidrio en zonas con vegetación seca; limpiar patios, despejar hojas secas de los alrededores de las viviendas y retirar materiales inflamables, así como asegurar láminas, lonas, toldos y avisos publicitarios vulnerables al viento.

JMR