Pronóstico del tiempo

Alertan por Vientos de Santa Ana y Calor Extremo en Tijuana, Baja California

La SSPCM y la Dirección de Bomberos de Tijuana emitieron recomendaciones preventivas ante la llegada de vientos desde este jueves hasta el sábado

Alertan por Vientos de Santa Ana y Calor Extremo en Tijuana, Baja CaliforniaAlertan por Vientos de Santa Ana y Calor Extremo en Tijuana, Baja California | Foto: N+
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