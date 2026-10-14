Atiende Desarenadores y Refuerza Limpieza para Prevenir Inundaciones en Tijuana, BC

Los 32 desarenadores de Tijuana reciben atención por parte de las autoridades municipales, aunque algunos presentan una mayor acumulación de tierra y basura tras las lluvias registradas durante el fin de semana.

Actualmente, se realizan trabajos de limpieza en el desarenador Aguaje de la Tuna, tercera sección, cuyas labores se estima que concluirán en aproximadamente tres semanas.

Ante el riesgo de inundaciones, las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a evitar tirar basura en las calles, ya que los residuos pueden obstruir los sistemas de desagüe e impedir el flujo adecuado del agua pluvial.

Por otra parte, el albergue Reforma recibió a cinco personas durante el fin de semana, debido a las afectaciones ocasionadas por las lluvias. Sin embargo, todas se retiraron posteriormente.

Una de ellas tuvo que ser trasladada para recibir atención médica por un cuadro de hipertensión, informó Wendy Ontiveros, secretaria de Bienestar Municipal.

El espacio cuenta con capacidad para recibir a más de 100 personas y forma parte de las opciones de atención para quienes requieren apoyo ante situaciones de emergencia.

Información Atenas Gómez

APG