Sociedad

Atiende Desarenadores y Refuerza Limpieza para Prevenir Inundaciones en Tijuana, BC

Los 32 espacios reciben atención municipal, mientras continúan los trabajos en Aguaje de la Tuna

Atiende Desarenadores y Refuerza Limpieza para Prevenir Inundaciones en Tijuana, BCAtiende Desarenadores y Refuerza Limpieza para Prevenir Inundaciones en Tijuana, BC | Foto: Ayuntamiento de Ensenada

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