Localizan con Vida a Menor de 10 Años Desaparecido en Ensenada tras Tormenta Rachel

Un menor de edad que se encontraba en calidad de desaparecido en Ensenada tras las intensas lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Rachel, fue localizado con vida.

De acuerdo con el comunicado de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) Leonel “N”, de 10 años de edad, fue encontrado en las inmediaciones de un arroyo, cerca del rancho Cárdenas. Hasta el momento no se cuenta con mayores detalles sobre las circunstancias de su localización.

Las labores de búsqueda y rescate continúan de manera coordinada entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y fuerzas federales.