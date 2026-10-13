Seguridad

Localizan con Vida a Menor de 10 Años Desaparecido en Ensenada tras Tormenta Rachel

Las labores de búsqueda y rescate continúan de manera coordinada entre autoridades de los tres órdenes de gobierno

Localizan con Vida a Menor de 10 Años Desaparecido en Ensenada tras Tormenta RachelLocalizan con Vida a Menor de 10 Años Desaparecido en Ensenada tras Tormenta Rachel | Foto: DSPM

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