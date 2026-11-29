La victoria electoral del Partido Popular (PP) y Vox en las elecciones generales de España provocó una rápida ola de felicitaciones por parte de líderes y figuras de la derecha internacional, quienes celebraron los resultados como un avance del bloque conservador en Europa.

Entre los primeros mensajes destacó el de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien felicitó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al presidente de Vox, Santiago Abascal, por los resultados obtenidos.

La mandataria italiana calificó la alta participación electoral como una señal de “vitalidad democrática” para Europa y expresó su deseo de trabajar con ambos dirigentes “en beneficio de nuestras naciones”.

Por su parte, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, fue cuestionado por la prensa sobre su postura por los resultados electorales en España y afirmó que la derrota de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, es "algo bueno".

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TLS