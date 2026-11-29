La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), halló tres piezas arqueológicas pertenecientes al patrimonio cultural de la nación durante la revisión de un envío postal procedente de Estados Unidos con destino a México, en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El hallazgo se realizó en la Sección Aduanera del Centro Postal Mecanizado, donde personal de la ANAM, en coordinación con elementos de Marina y de la SSPC, efectuó una inspección visual y física de un paquete presentado por Correos de México para su despacho aduanero. En su interior se localizaron dos estuches de cartón que contenían tres piezas: dos cabezas con rasgos humanos y un cuerpo sin cabeza, en tonalidades beige y café oscuro, con superficies irregulares y porosas.

Debido a las características de los objetos, la ANAM solicitó la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), cuyo dictamen determinó que las tres piezas corresponden a monumentos arqueológicos muebles que forman parte del patrimonio cultural de la nación, son inalienables e imprescriptibles y están definidos y protegidos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Derivado de dicha determinación, se presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR). En tanto, las piezas permanecen bajo la guarda y custodia de Correos de México.