Accidentes

Hallan Cuerpo de Menor en Arroyo de Ensenada; Investigan si Está Ligado a Rachel

El hallazgo ocurrió en la colonia Oaxaca, la Fiscalía General del Estado deberá confirmar la identidad de la persona fallecida

Hallan Cuerpo de Menor en Arroyo de Ensenada; Investigan si Está Ligado a RachelHallan Cuerpo de Menor en Arroyo de Ensenada; Investigan si Está Ligado a Rachel | Foto: DSPM

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+