El cuerpo de una persona aparentemente menor de edad fue localizado en el cauce de un arroyo de la colonia Oaxaca, en la delegación Maneadero, municipio de Ensenada, informó la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

De acuerdo con la corporación, el hallazgo fue reportado al C5 alrededor de las 07:55 horas de este martes 13 de octubre. La información preliminar señala que podría estar relacionado con los reportes de personas no localizadas tras las lluvias provocadas por la tormenta tropical Rachel.

Agentes municipales realizaron maniobras para colocar el cuerpo en un lugar seguro, ante el riesgo de que fuera arrastrado por la corriente. Posteriormente, resguardaron el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado.

Será la autoridad investigadora la encargada de confirmar oficialmente la identidad de la persona localizada y realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el hallazgo corresponde a alguna de las personas reportadas como desaparecidas tras las afectaciones ocasionadas por las lluvias en Ensenada.

APG