Sociedad

Cruz Roja Brinda 167 Servicios y Realiza Cuatro Rescates Durante Tormenta Rachel en BC

Personal de emergencia desplegó más de 50 ambulancias y equipos especializados para atender las afectaciones en los siete municipios del estado

Cruz Roja Brinda 167 Servicios y Realiza Cuatro Rescates Durante Tormenta Rachel en BCCruz Roja Brinda 167 Servicios y Realiza Cuatro Rescates Durante Tormenta Rachel en BC Foto: Cruz Roja BC

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+