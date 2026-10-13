Cruz Roja Brinda 167 Servicios y Realiza Cuatro Rescates Durante Tormenta Rachel en BC

La Cruz Roja Mexicana brindó 167 servicios de atención prehospitalaria y realizó cuatro rescates en inundaciones durante el operativo estatal de respuesta a la tormenta tropical Rachel en Baja California.

De acuerdo con el comunicado emitido el 12 de octubre por la Delegación Estatal de Cruz Roja Mexicana, el despliegue se organizó a partir de un análisis de riesgos que permitió identificar zonas propensas a inundaciones, crecidas de arroyos, deslaves y cierres carreteros en los siete municipios de la entidad.

Para atender la emergencia, la institución movilizó más de 50 ambulancias, 12 unidades de primera respuesta, unidades de rescate, equipos especializados en rescate en aguas rápidas y vehículos todoterreno y de oruga para acceder a comunidades aisladas. También dispuso de enlaces satelitales para mantener la comunicación ante posibles fallas en la red celular.

La respuesta se coordinó desde el Centro de Mando Estatal, establecido en Tijuana, y seis Centros de Operaciones de Emergencia municipales, con apoyo de personal de sistemas, logística, mantenimiento, radiocomunicaciones y administración.

Además de los servicios prehospitalarios y los rescates, los equipos realizaron evaluaciones de daños y análisis de necesidades en las zonas y ciudades con mayores afectaciones, en coordinación con Protección Civil del Estado.

La Cruz Roja también reconoció el trabajo conjunto con las autoridades de Protección Civil, las direcciones municipales de Bomberos y los grupos voluntarios de San Quintín, Camalú, Colonet, Tecate, Rosarito, Mexicali y Tijuana.

La institución exhortó a la población a mantenerse atenta a las condiciones de cada municipio, identificar las zonas de riesgo señaladas por las autoridades y consultar los canales oficiales. En caso de emergencia, pidió comunicarse al 911.

APG