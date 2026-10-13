Seguridad

Localizan Hombre sin Vida en la Canalización del Río Tijuana

Autoridades hallaron un cuerpo flotando a la altura de la Clínica 1; la víctima presentaba un disparo en el cuello

Localizan Hombre sin Vida en la Canalización del Río TijuanaLocalizan Hombre sin Vida en la Canalización del Río Tijuana | Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Localizan Hombre sin Vida en la Canalización del Río Tijuana | N+