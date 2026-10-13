Localizan Hombre sin Vida en la Canalización del Río Tijuana

Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano encontraron a un hombre sin vida flotando en las aguas de la canalización del Río Tijuana, a la altura de la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El hecho se registró alrededor de las 12:00 de mediodía de este lunes 12 de octubre, la víctima de aproximadamente 35 años de edad, presentaba una lesión producida por impacto de proyectil de arma de fuego en la zona del cuello.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Tijuana acudieron al lugar y realizaron las complejas maniobras de rescate y extracción del cadáver.

De manera preliminar, los indicios apuntan a que podría tratarse de un homicidio, por lo que acudió personal de la Fiscalía General del Estado quienes harán las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Elementos del Cuerpo de Bomberos realizando maniobras de rescate del cuerpo | Foto: N+

JMR