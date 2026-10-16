Colectivos Reanudan Búsqueda de Cuerpos en Predio de Cachanillas en Tijuana

Colectivos de búsqueda reanudaron las labores de rastreo en un predio del fraccionamiento Infonavit Cachanillas, en Tijuana, donde previamente localizaron cuatro cuerpos en avanzado estado de descomposición y restos óseos.

Los buscadores regresaron al terreno con la expectativa de encontrar más cadáveres que pudieran estar sepultados en el lugar, luego de los hallazgos registrados durante la jornada anterior.

De acuerdo con integrantes del colectivo Buscando a Tolano, la búsqueda inicial se realizó a petición de una víctima y permitió localizar los restos humanos en el predio.

Los colectivos señalaron que en 2024 también encontraron 12 cuerpos en esa misma zona, por lo que consideran necesario continuar con las labores para descartar la presencia de más restos.

La identidad de las personas localizadas y el número total de víctimas deberán ser confirmados por las autoridades correspondientes.

Información Miguel Martínez

APG