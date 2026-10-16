Desaparecidos

Colectivos Reanudan Búsqueda de Cuerpos en Predio de Cachanillas en Tijuana

Integrantes de colectivos prevén localizar más restos humanos durante la nueva jornada de rastreo en el terreno

Colectivos Reanudan Búsqueda de Cuerpos en Predio de Cachanillas en TijuanaColectivos Reanudan Búsqueda de Cuerpos en Predio de Cachanillas en Tijuana | Foto: N+

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