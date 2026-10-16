Hallan Cuatro Cuerpos y Restos Óseos en Predio de Infonavit Cachanillas en Tijuana, BC

El colectivo Buscando a Tolano localizó cuatro cuerpos en avanzado estado de descomposición y restos óseos durante una búsqueda realizada en un predio del Infonavit Cachanillas, en Tijuana.

La jornada se llevó a cabo a petición de una víctima, quien solicitó la intervención del colectivo para revisar el terreno. El hallazgo derivó en el reporte de varios restos humanos en el lugar.

Integrantes del colectivo señalaron que no es la primera ocasión en que encuentran cuerpos en esa zona. De acuerdo con su información, durante 2024 localizaron 12 cuerpos en el mismo sector.

Ante estos antecedentes, los buscadores prevén realizar nuevas jornadas en el predio, pues consideran que podrían localizar más restos humanos durante futuras búsquedas.

La identidad de las personas localizadas y las circunstancias de los hechos deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes.

Información Carolina Vázquez

APG