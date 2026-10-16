Seguridad

Hallan Cuatro Cuerpos y Restos Óseos en Predio de Infonavit Cachanillas en Tijuana, BC

Buscadores señalaron que en 2024 encontraron 12 cuerpos en el mismo sector y prevén regresar para continuar con los rastreos

Hallan Cuatro Cuerpos y Restos Óseos en Predio de Infonavit Cachanillas en Tijuana, BCHallan Cuatro Cuerpos y Restos Óseos en Predio de Infonavit Cachanillas en Tijuana, BC | Foto: Colectivo Buscando a Tolano

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