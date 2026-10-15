Medio Ambiente

El Niño Amenaza Bosque Submarino: Así Protegen Ecosistema en Península de Baja California

Especialistas advierten que el fenómeno podría ser más intenso este año y el próximo

Buzos trabajan en bosque submarino en MéxicoBuzos trabajan en bosque submarino en México. Foto: AFP

Destacado

¡Alerta en Baja California! El Niño podría ser más intenso este año, poniendo en riesgo el bosque submarino que absorbe CO2 y alberga mil especies. Descubre cómo lo protegen buzos y pescadores.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+