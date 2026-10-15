El Niño Amenaza Bosque Submarino: Así Protegen Ecosistema en Península de Baja California

Un equipo de buzos se sumerge en el Pacífico mexicano y sigue a nado el tallo de un alga gigante. Son científicos y pescadores que intentan expandir un bosque submarino para salvarlo de los devastadores efectos de El Niño.

Estos ecosistemas absorben CO2, uno de los gases que impulsa el cambio climático. La vegetación forma columnas de hasta 30 metros de largo con hojas pardas y porosas que filtran la luz del sol a semejanza de los vitrales de una iglesia.

El calentamiento del Pacífico por El Niño ya arrasó con parte de este bosque en 2015. Este año y el próximo, el fenómeno amenaza ser más intenso.

"Los pocos bosques que tenemos se pueden perder", advierte Guillermo Torres, coordinador del proyecto gubernamental para trasplantar algas y expandir la extensión de este ecosistema ubicado frente a las costas del estado de Baja California, fronterizo con Estados Unidos.

El plan es implantar de aquí a final de año algas fértiles en unas tres hectáreas.

Estas formaciones de macroalgas sirven también de refugio y reproducción para unas mil especies, entre peces, moluscos y crustáceos, y contribuye a amortiguar la fuerza del oleaje y disminuir la de las corrientes marinas.

Torres bucea desde hace 50 años entre estas plantas acuáticas. Es como "volar" a través de un bosque terrestre, dice.

Protección de bosque submarino

Un pescador se impulsa al fondo con las aletas y un brazo. En su otra mano sostiene un cuchillo curvo. Debe cortar dos o tres ejemplares de algas que ya poseen estructuras reproductivas, explica Torres, doctor en ecología marina.

Luego, las llevan al punto de trasplante -a unos 300 metros- y las aseguran con ayuda de una red a anclajes lanzados previamente al fondo y hechos con un neumático relleno de cemento. La meta es que las algas gigantes liberen esporas y regeneren el bosque naturalmente.

"En el 2015 teníamos miles de hectáreas de bosques y después de ese fenómeno terminamos teniendo decenas", dice Torres sobre la "tormenta perfecta" que azotó la región entonces.

Se refiere a la mezcla de una ola cálida, El Niño y una epidemia que menguó las poblaciones de estrellas marinas. Estos invertebrados eran los depredadores por excelencia del erizo morado, un voraz consumidor de algas que se volvió una plaga y también contribuyó a esta "catástrofe ecológica".

El resto de la fauna que habita entre las algas gigantes es igualmente vital para la economía de pueblos pesqueros como Popotla, ubicada a 30 km de la frontera con Estados Unidos y desde donde parten las dos lanchas con el equipo de científicos y pescadores.

Pobladores locales salen desde ahí para bucear y atrapar los frutos del mar que los turistas consumen en restaurantes de Playas de Rosarito, un destino atractivo para viajeros internacionales y surfistas.

"Yo dependo del mar", dice Juan Manuel Heredia, buzo comercial y pescador, al explicar las razones por las que se suma a estas tareas. "Gente de afuera no lo haría, tenemos que hacerlo nosotros los pescadores".

Un 88% de estas praderas de algas se perdieron ese año.

El Niño actual "se está desarrollando de una manera bastante intensa comparado con otros", advierte por su parte Arturo Quintanar, experto en Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Datos recientes de la agencia oceanográfica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) ya muestran una "onda de calor marino brutal" frente a Baja California, añade Quintanar.

"Quizás no recuperemos la totalidad de los bosques", reconoce el ecólogo marino Torres. Apunta a cuidar los "pequeños tesoros" que resistieron el embate de El Niño antes y vuelven a estar amenazados por este evento y por la crisis climática.

Con información de N+ y AFP