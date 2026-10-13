Cambio climático

El Niño 2026 Bate Récord de Huracanes en el Pacífico: 'Duran Mucho y con Gran Intensidad'

Modelos meteorológicos indican que en el Pacífico se igualará un récord de mayor cantidad de días con un huracán activo, y es probable que sea superada esa marca en poco tiempo

El Niño Bate Récord de Huracanes: Alertan Actividad Histórica en 2026Un dron muestra el oleaje contra edificios frente a la playa mientras el huracán Simon permanece frente a la costa del Pacífico mexicano, en Nayarit. Foto: Reuters

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El Niño 2026: Fenómeno Bate Récord de Huracanes; Alertan por Actividad Histórica Este Año | N+