¿Qué Está Pasando en el IMSS? De los Bloqueos a la Megamarcha del 13 de Octubre 2026 en CDMX

En demanda de mejores condiciones laborales, trabajadores en activo y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantienen al menos seis protestas en Ciudad de México, y han convocado a una mega marcha para este martes rumbo a Palacio Nacional.

Dado que se prevén severas afectaciones viales, en una nota previa te dimos a conocer a qué hora iniciará la marcha de trabajadores del IMSS este 13 de octubre 2026, además de dónde será el punto de encuentro de los manifestantes.

En tanto que el miércoles 14 de octubre, los trabajadores convocaron a una Consulta Nacional para el miércoles 14 de octubre, en la esperan la participación de más de 500 mil empleados.

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¿Qué está pasando en el IMSS?

La protesta estalló el pasado 8 de octubre en Ciudad de México (CDMX) cuando los trabajadores se manifestaron frente a las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde actualmente se encuentra el plantón que instalaron en demanda de la renuncia de su líder sindical.

En las protestas participa personal médico, de enfermería y administrativo quienes demandan entre otras cosas mejores condiciones para trabajar, pues aseguran que hace falta material quirúrgico e incluso insumos básicos.

Rechazan el incremento salarial propuesto del 2.9% y exigen que el aumento sea del 10% y demandan la renuncia de Rafael Olivos Hernández, líder general del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social (STSS), a quien acusan de no defender al gremio y limitar la libertad de expresión.

Los inconformes también exigen la contratación de personal para cubrir las plazas vacantes y mitigar las cargas excesivas de trabajo.

En tanto que grupos de empleados y jubilados piden el regreso del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), y la eliminación de las cuentas individuales de Afore.

¿Qué respondió el IMSS a las protestas de trabajadores?

En respuesta a las manifestaciones, el Instituto publicó un comunicado en su página web bajo el nombre "Zoe Robledo Explica: ¿Qué Está Pasando en el IMSS", en el que aseguró que se ha incorporado a 109 mil trabajadores adicionales, 28 mil de ellos personal de enfermería y 39 mil médicos especialistas.

Y aseguró que "el Seguro Social reconoce los retos demográficos, epidemiológicos, financieros y operativos que enfrenta. Atenderlos requiere inversión, diálogo y el trabajo conjunto de quienes integran el Instituto".

Sobre las manifestaciones, el comunicado indica que el IMSS reconoce su derecho a expresar inconformidades y mantiene su disposición de diálogo para atender las demandas relacionadas con la operación del Instituto y las condiciones laborales.

Respecto a la consulta prevista para el 14 de octubre entre los trabajadores, indicó que "el Instituto respeta este ejercicio de decisión democrática". En respuesta a la demanda del regreso del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) agregó que "requieren modificaciones legales que no corresponden a las atribuciones del Instituto".