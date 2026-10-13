Marchas

¿Qué Está Pasando en el IMSS? De los Bloqueos a la Megamarcha del 13 de Octubre 2026 en CDMX

Los trabajadores del IMSS anunciaron una mega marcha para este 13 de octubre hacia Palacio Nacional para visibilidad sus exigencias a las autoridades.

Trabajadores del IMSS con Manta durante Manifestación del IMSS. Qué está pasando con el IMSS, te decimos.Trabajadores del IMSS mantienen protestas y bloqueos en distintos puntos de Ciudad de México en demanda de mejores condiciones laborales. Foto: Cuartoscuro.

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