Marchas

Mega Marcha Nacional de Trabajadores del IMSS Mañana: Dónde Inicia la Protesta

Personal de salud convocó a una movilización pacífica para denunciar el desabasto de medicinas, la falta de trabajadores y las carencias de equipo médico

Protesta en AzcapotzalcoProtesta de trabajadores del IMSS en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México. Foto: N+

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