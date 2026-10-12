Mega Marcha Nacional de Trabajadores del IMSS Mañana: Dónde Inicia la Protesta

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) convocaron a una mega marcha para este martes 13 de octubre, con el objetivo de exigir mejores condiciones laborales y una atención médica digna para los derechohabientes.

La movilización busca visibilizar las dificultades que enfrenta el personal de salud, entre ellas la falta de medicamentos, materiales para trabajar, plazas sin cubrir y equipos médicos necesarios para realizar estudios y tratamientos.

A través de mensajes difundidos en redes sociales, también hicieron un llamado a pacientes y ciudadanos para que se unan a la protesta pacífica, al considerar que las carencias del sistema de salud afectan tanto a quienes brindan los servicios como a quienes necesitan atención médica.

En el caso de la Ciudad de México (CDMX), los participantes señalaron que la concentración será en la entrada principal del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI a las 15:00 horas. El inicio de la marcha está previsto para las 16:00 horas.

Por otra parte, personal del IMSS número 35 también difundió una convocatoria para realizar una marcha a las 9:00 horas, con salida de esa unidad y destino al sindicato correspondiente.

Entre las demandas planteadas por los trabajadores se encuentran:

Abastecimiento suficiente de medicamentos.

Disponibilidad de insumos y materiales para realizar sus labores.

Cobertura de plazas vacantes y contratación de más personal de salud.

Equipos médicos para llevar a cabo estudios y diagnósticos.

Disponibilidad de especialistas para atender a los pacientes.

Mejores condiciones laborales y un trato digno para los trabajadores.

FBPT