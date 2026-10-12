Megamarcha y Consulta Nacional IMSS: Las Demandas de los Trabajadores que Protestan en México

Ante el descontento por falta de respuesta a sus demandas como mejoras laborales, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) convocó a una Consulta Nacional para este miércoles 14 de octubre. En ella, se espera que más de 500 mil empleados decidan mediante voto libre y secreto si avalan o rechazan la propuesta oficial de un incremento.

En tanto, para mañana martes 13 de octubre se alista una megamarcha de los trabajadores del IMSS rumbo a Palacio Nacional para exigir salarios dignos, más personal y mejores condiciones laborales.

Entre las demandas del personal médico, de enfermería y administrativo se encuentran:

Incremento mínimo del 10% directo al salario base. Argumentan que el 2.9% propuesto representa apenas un ajuste mínimo quincenal.

Denuncian trabajar bajo condiciones críticas por la falta de material quirúrgico, medicinas y suministros básicos, obligándolos en ocasiones a comprarlos de su propio bolsillo.

Solicitan la salida de su líder general, Rafael Olivos Hernández, a quien acusan de no defender al gremio, presionar el voto a favor de la consulta y limitar la libertad de expresión.

Exigen un Congreso Nacional Extraordinario.

Demandan la contratación de personal para cubrir las plazas vacantes y mitigar las excesivas cargas de trabajo.

Grupos de empleados y jubilados piden el regreso al Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) anterior y la eliminación de las cuentas individuales de Afore.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) informó que todos los empleados sindicalizados podrán participar el 14 de octubre en la consulta salarial 2026-2027 sobre el aumento en el sueldo.

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De acuerdo con un comunicado se precisó que será a través de una votación en unidades electorales instaladas en las 37 secciones sindicales y en el modulo central, en un horario de 7:30 a 21:00 horas, en el lugar que indique el calendario de cada sección a través de las 670 unidades electorales instaladas en el país.

Para emitir el sufragio se pide presentar el gafete institucional o una identificación oficial como el INE, pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir, cartilla militar o credencial del INAPAM.

Los resultados serán publicados en un tiempo estimado no mayor a 12 horas.

Las protestas del personal de salud del IMSS se han intensificado desde la semana pasada con bloqueos en puntos de la Ciudad de México, así como en vialidades importantes en varios estados del país como Chihuahua, Veracruz, Sonora, San Luis Potosí, y otros.

Este lunes mantienen varios bloqueos en distintos puntos de la capital del país, y se prevé que mañana sigan con sus protestas.

Sobre las movilizaciones de trabajadores activos y jubilados del IMSS, las autoridades de la CDMX pidieron tomar precauciones debido a las afectaciones viales. A través del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se dieron a conocer en tiempo real los siguientes puntos afectados.

En la Sede Nacional del IMSS, localizado avenida Paseo de la Reforma número 476, frente a la Sede Nacional del IMSS, en la Colonia: Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.

En instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), localizado en Calle Zamora número 107, de la Colonia Condesa, de la alcaldía Cuauhtémoc, se recomienda como alternativa la avenida Mazatlán y Cuernavaca.

Clínica 33 del IMSS, bloqueo de los carriles centrales de avenida Aquiles Serdán al norte esquina Renacimiento en la colonia El Rosario de la alcaldía Azcapotzalco, como alternativa vial se recomienda el Eje 5 Norte.

Puntos donde se restablece la circulación

Avenida Fortuna y Av. Politécnico

Avenida Cuauhtémoc esquina baja California

Avenida Insurgentes y Copilco

HVI