Sociedad

Megamarcha y Consulta Nacional IMSS: Las Demandas de los Trabajadores que Protestan en México

Estas son las demandas del personal médico, de enfermería y administrativo agrupadas en las siguientes problemáticas

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