Seguridad

Detienen en Saltillo a Presunto Feminicida Buscado en Nuevo León

El joven de 22 años fue ubicado en la colonia Rubén Jaramillo, al oriente de la capital de Coahuila

Detienen en Saltillo a Presunto Feminicida Buscado en Nuevo LeónAutoridades de Saltillo detuvieron a un hombre que contaba con orden de rehaprensión por feminicidio en Nuevo León. Foto: Archivo N+.

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