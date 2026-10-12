Detienen en Saltillo a Presunto Feminicida Buscado en Nuevo León

Un hombre señalado como presunto responsable de los delitos de feminicidio en Nuevo León fue detenido por elementos del Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Coahuila.

La corporación municipal recibió una solicitud de colaboración por parte de la Agencia Estatal de Investigación de Nuevo León para localizar a Aarón 'N', de 22 años, quien contaba con una orden de reaprehensión. Los agentes iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer su paradero.

Las indagatorias permitieron ubicar al joven en la colonia Rubén Jaramillo, al oriente de Saltillo, donde fue detenido por los elementos de seguridad. Su localización se realizó como parte de las acciones de coordinación entre las corporaciones de ambas entidades.

Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, que se encargarán de continuar con el procedimiento legal relacionado con los delitos que se le imputan en Nuevo León.