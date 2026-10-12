Un hombre identificado como Manuel 'N', de 36 años, se encuentra en estado de salud delicado, luego de que presuntamente fuera picado por una araña viuda negra mientras permanecía detenido en las celdas de Seguridad Pública Municipal de Piedras Negras, Coahuila. De acuerdo con sus familiares, el hombre solicitó ayuda después de sufrir la picadura, pero presuntamente no recibió atención médica.

La detención ocurrió el jueves, cuando fue asegurado en el parque Juárez, presuntamente por alterar el orden. Según la versión de sus familiares, durante su estancia en las celdas sufrió la picadura y pidió ayuda a los encargados del lugar; sin embargo, no habría recibido la atención que necesitaba.

Para la mañana del viernes, el veneno presuntamente ya había comenzado a extenderse por su brazo derecho. Horas más tarde, el hombre fue dejado en libertad, por lo que sus familiares se hicieron cargo de trasladarlo en busca de atención médica ante el deterioro de su estado de salud.

En un primer momento, lo llevaron a una farmacia y posteriormente lo trasladaron al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, en Piedras Negras, donde recibió atención médica. Su estado de salud fue reportado como reservado, por lo que su evolución permanece bajo vigilancia médica.