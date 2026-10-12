Seguridad

Hombre Sufre Picadura de Viuda Negra en las Celdas Municipales de Piedras Negras

Manuel 'N' fue trasladado al Hospital General Dr. Salvador Chavarría donde su estado de salud se reporta como delicado

Hombre Sufre Picadura de Viuda Negra en Celdas Municipales de Piedras NegrasEl hombre habría sido picado por una araña viuda negras en las celdas. Foto: N+

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Hombre grave tras sufrir picadura de viuda negra en celdas municipales de Piedras Negras

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