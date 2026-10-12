Deportes

Raúl 'Potro' Gutiérrez se Disculpa por Asistir al Aniversario del América

El entrenador de Cruz Azul femenil recibió críticas en redes sociales por su presencia en el partido que conmemoró el 110 aniversario del acérrimo rival

Raúl Gutiérrez, entrenador del Cruz Azul Femenil, en un partido de Liga MXRaúl Gutiérrez, entrenador del Cruz Azul Femenil, en un partido de Liga MX | Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+