Raúl 'Potro' Gutiérrez se Disculpa por Asistir al Aniversario del América

El partido América vs Monterrey correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026 conmemoró el 110 aniversario del club. Las Águilas anunciaron que ese encuentro serviría para homenajear la historia del equipo que, este lunes 12 de octubre, cumplió 110 años desde su fundación.

Como parte de los festejos, el América invitó a varios exjugadores del club quienes posaron con la camiseta conmemorativa que lanzó la institución. Entre ellos se encontraba Raúl Gutiérrez, actual director técnico de Cruz Azul Femenil, quien también se puso la camiseta azulcrema y desató una ola de críticas en redes sociales por la rivalidad que existe entre esas dos instituciones.

El 'Potro' Gutiérrez pidió perdón por ponerse la playera del América

Luego de la polémica generada a raíz de la fotografía, Raúl 'Potro' Gutiérrez lanzó un mensaje en redes sociales en el que se disculpó con la afición de Cruz Azul. "Quiero ofrecer una sincera disculpa a toda la afición y la institución de Cruz Azul. Lamento profundamente no haber dimensionado el impacto que generó mi participación en el reconocimiento al cual asistí por mi trayectoria como jugador. Comprendo la molestia que se generó y me comprometo a cuidar de manera más responsable la investidura de mi cargo en eventos de esta naturaleza", escribió el estratega mexicano.

En ese mismo comunicado, Gutiérrez aseguró que su compromiso con el primer equipo femenil de Cruz Azul y toda la institución "está fuera de duda". "Es una enorme distinción y responsabilidad representar a un Club como este, además de ser parte de una división que necesita de todo nuestro apoyo para seguir creciendo, buscar campeonatos y estar a la altura de la historia de esta institución", puntualizó.

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Aunado a esto, el entrenador de La Máquina Femenil describió la situación como "un autogol". "Lo haces involuntariamente, pero sucede, afectas a todo el equipo y lo lamentas, pero el partido sigue y no queda más que trabajar para que no vuelva a suceder".