El UAE Ficha al Mexicano Emilio Rodríguez para Seguir los Pasos de Isaac del Toro

El UAE Team Emirates-XRG anunció la incorporación del joven mexicano Emilio Rodríguez, "Choche", quien buscará seguir los pasos de Isaac del Toro y ganarse un lugar en el equipo principal, considerado el mejor del ciclismo mundial.

El fichaje fue oficializado la madrugada de este lunes, de cara a la temporada 2027. El originario de Colima pasará a formar parte de la nueva plantilla de desarrollo Gen Z, donde se forman los pedalistas que aspiran a la máxima categoría.

Junto con "Choche" fueron anunciados el francés Simon Defrance (FRA), el checo Václav Ježek, el italiano Riccardo Lorello, así como el español Luca Martínez, hijo del exprofesional Alberto Martínez. Los cinco provienen de distintas etapas como jóvenes promesas y algunos ya han destacado en la categoría sub-23.

"Su llegada impulsa el crecimiento del proyecto Gen Z y su objetivo de identificar y desarrollar jóvenes ciclistas dentro de la estructura del UAE Team Emirates-XRG", se indicó en un comunicado.

"José Emilio Rodríguez representa una nueva e ilusionante incorporación al programa", afirmó el equipo emiratí.

La promoción representa una gran oportunidad, pues en las filas del UAE militan figuras de la talla del "Torito" y el mejor ciclista de la actualidad, Tadej Pogacar, así como el campeón mundial, Brandon McNulty.

José Emilio Rodríguez Delgado, de 18 años, llega al equipo emiratí luego de dos años en AR Monex, la estructura de desarrollo que ha ayudado a numerosos talentos latinoamericanos a dar el salto a las carreras europeas, se indicó.

Se trata del mismo equipo en que se formó Isaac Del Toro antes firmar con el UAE, en 2023.

El colimense ha dicho que "El Torito" es una de sus fuentes de inspiración. Ahora buscará seguir sus pasos y demostrar que tiene el talento necesario para llegar al WorldTour, como lo hizo el ciclista originario de Ensenada.

"Choche", como es conocido, acumula un impresionante palmarés a su corta edad y este año pasó gran parte compitiendo en Europa. Su perfil es de escalador, al igual que Del Toro.

"Entre sus actuaciones más destacadas se encuentra el segundo puesto en la clasificación general del GP West Bohemia, donde terminó con el mismo tiempo que el ganador, además del segundo puesto en el Trofeo Emozione, prueba puntuable para la UCI, celebrado en Italia", destacó el UAE.

Esas actuaciones le valieron ser seleccionado para representar a México en el Campeonato Mundial Juvenil en Montreal el mes pasado, donde fue el mejor latinomericano en la contrarreloj individual al terminar en posición 22 de la categoría júnior varonil. Finalizó en lugar 34 en la carrera de ruta del Campeonato Mundial júnior.

José Emilio Rodríguez Delgado nació en Colima, Colima, el 9 de mayo de 2008.

Obtuvo el cuarto lugar general en la Copa Nacional de MTB 2023 y consiguió el primer puesto en los selectivos de Jalisco 2024, tanto en la modalidad de ciclismo de montaña como en ruta.

El año pasado ganó el Gran Premio Adalberto Gabrielloni y se proclamó campeón nacional júnior de contrarreloj. Además, obtuvo el segundo lugar en la prueba de ruta del Campeonato Nacional de México. Entre sus otros resultados destacan el puesto 22 en el Trofeo GD Dorigo, el 44 en el Trofeo Emilio Paganessi y el 53 en el Trofeo Comune di Vertova.

Este 2026 se coronó campeón de la clasificación general del Giro della Valdera y obtuvo cuatro segundos lugares: en el Trofeo Emozione, el Memorial Paolo Baicchi, el Liberazione Juniores y el GP West Bohemia.

También terminó cuarto en el Gran Premio Sportivi di Loria y quinto en el Trofeo Comune di Vertova. En el Giro della Lunigiana ocupó el sexto lugar de la clasificación general y el duodécimo en la clasificación por puntos.

Ahora apunta a lo más alto como joven promesa del ciclismo mexicano, teniendo cerca a su principal referencia.

ASJ