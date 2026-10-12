Deportes

El UAE Ficha al Mexicano Emilio Rodríguez para Seguir los Pasos de Isaac del Toro

El originario de Colima fue incorporado para la temporada 2027 y es el segundo connacional en la escuadra que tiene a los mejores ciclistas del planeta

Emilio RodríguezJosé Emilio Rodríguez Delgado nació en Colima, Colima, el 9 de mayo de 2008. Foto: Instagram | @emiliordd_.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
El UAE Ficha al Mexicano Emilio Rodríguez para Seguir los Pasos de Isaac del Toro | N+