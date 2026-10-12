Cruz Azul Viene de Atrás y Empata a Pumas, que Deja Ir la Ventaja en CU

Cruz Azul, el vigente campeón del futbol mexicano, remontó este domingo dos goles en contra y sacó un empate 3-3 de su ⁠visita a Pumas UNAM en el cierre de la undécima jornada del torneo Apertura 2026.

La "Máquina Celeste" logró la igualada gracias a los goles del argentino Agustín Palavecino, Andrés Montaño y del nigeriano Christian Ebere.

"Nuestros errores han sido muy graves, jugamos 30 minutos desastrosos, muy malos, sobre todo en la interpretación del juego que requería más intensidad, más inteligencia y no salirse del plan del ​partido. Sabiendo la calidad del equipo no podemos permitirnos un primer tiempo tan desastroso, fue un partido complejo, pero la responsabilidad es mía", reconoció en conferencia de prensa el ‌director técnico de Cruz Azul, Joel Huiqui.

"La sensación que nos queda es que es un punto bastante amargo, lo rescatable del partido es que los que entraron de cambio tienen gran oportunidad porque hicieron muy bien el trabajo, obviamente en el equipo no hay nadie indispensable, cada quien se tiene que ganar su lugar", agregó.

Pumas inició el partido, disputado en el estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México, de manera intensa y presionando en busca del gol que encontró a los 10 ⁠minutos con un potente disparo de zurda dentro del área del brasileño Juninho tras escapar por velocidad por el sector izquierdo.

Pumas siguió con su intensidad y anotó el segundo gol a los 16 minutos por conducto de César "Chino" Huerta, quien metió el balón por el ángulo derecho con ‌un potente disparo de zurda dentro del área.

Cruz Azul empezó a reaccionar y respondió a los 28 minutos con ‌un remate del uruguayo Gabriel "Toro" Fernández que atajó el portero costarricense Keylor Navas.

La situación para el club de la ⁠Universidad Nacional Autónoma de México se empezó a complicar a los 37 minutos con la expulsión de Huerta, quien vio la tarjeta amarilla por segunda ocasión tras cometer fuerte falta a Jorge Rodarte.

Esto lo aprovechó Cruz Azul para empezar a dominar el encuentro y volvió a poner en peligro la portería de Pumas a los 41 minutos con un disparo de Palavecino que salió muy cerca del poste derecho.

La presión de ​Cruz Azul dio resultado en tiempo de reposición ​de la primera parte ‌cuando ‌Palavecino definió con un remate de derecha tras recibir un pase de Rodarte.

En el inicio del segundo tiempo, Pumas aumentó su ventaja a los 49 minutos cuando el paraguayo Robert "Pantera" Morales aprovechó un error defensivo de Jesús Orozco para robarle el balón, ingresar al área, eludir al portero colombiano Kevin Mier y definir de derecha.

Con la ventaja, el equipo local replegó sus líneas para jugar al contragolpe, dejándole toda la iniciativa a Cruz Azul, que estuvo cerca ​de anotar en tres ocasiones, pero los postes lo evitaron.

El dominio y presión de Cruz Azul vio sus frutos a los 64 minutos cuando Montaño definió de zurda después de que el balón rebotó en el travesaño tras un remate de ‌cabeza del argentino Nicolás Ibáñez.

Cruz ‌Azul logró el empate a los 85 minutos por conducto de Ebere, quien definió en el área chica después de que Ibáñez intentó rematar un centro enviado desde el sector izquierdo.

El equipo visitante siguió generando opciones de gol que no lograron concretar gracias a las atinadas intervenciones de Navas.

"Tenemos que hacer una autocrítica, claro que el 'Chino' Huerta nos hizo falta, lo que vimos los primeros 35 minutos es lo que queremos. Pero tenemos que dejar de cometer errores individuales para dejar de sufrir los partidos", dijo en conferencia de prensa el director técnico de Pumas, el argentino Esteban Solari.

En los otros partidos disputados de este domingo, Santos Laguna registró su cuarto ‌triunfo consecutivo tras ganar por 2-1 en su visita al Atlético de San Luis con un doblete de Tahiel Jiménez. Para el equipo derrotado anotó Óscar Macías.

En tanto, Pachuca y Necaxa empataron por 3-3. Para los "Tuzos" de ⁠Pachuca anotaron el venezolano Salomón Rondón en dos ocasiones y el brasileño Eduardo Dos Santos, mientras que para los "Rayos" de Necaxa lo hicieron los argentinos Matías Espíndola y Julián Carranza, además del colombiano Juan Valencia.

Con información de Reuters

ASJ