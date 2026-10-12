Deportes

Cruz Azul Viene de Atrás y Empata a Pumas, que Deja Ir la Ventaja en CU

La Máquina mantuvo la presión hasta los minutos finales, pero no pudo concretar la victoria por múltiples fallas, incluidos balones estrellados en el poste

Cruz AzulFoto: Cuartoscuro.
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