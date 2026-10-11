Max Verstappen Conquista por Primera Vez el Gran Premio de Singapur de F1

El neerlandés Max Verstappen ganó este domingo el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, su primera victoria en el circuito urbano de la ciudad-estado. El piloto dominó el fin de semana y consiguió el triunfo tras una carrera en la que mantuvo el liderato de principio a fin.

El tetracampeón mundial arrancó desde la pole position y encabezó las 62 vueltas de la competencia. El monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, terminó en la segunda posición, mientras que el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, completó el podio.

Por su parte, el mexicano Sergio Pérez finalizó en el lugar 18, después de iniciar la carrera desde la decimonovena posición. El piloto logró avanzar un puesto, aunque se mantuvo lejos de los primeros lugares en una competencia en la que su monoplaza no le permitió pelear por mejores posiciones.