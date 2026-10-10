Isaac del Toro Concluye Giro de Lombardía Fuera del Top 20

El ciclista mexicano Isaac del Toro concluyó el Giro de Lomabardía en Como, Italia, este sábado, quedando fuera del top 20 y a cinco minutos del francés Paul Seixas. Él conquistó el primer Monumento de su carrera al ganar en solitario la competencia.

"El Torito" buscaba concluir su participación en esta edición 2026 en un mejor lugar que el año pasado, que concluyó la prueba en quinta posición.

Con solo 20 años y 16 días, Seixas ciclista de la formación Decathlon se convierte en el vencedor más joven en las 120 ediciones de la "Clásica de las hojas muertas", una de las cinco carreras de un día más prestigiosas del calendario ciclista.