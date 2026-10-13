Movilidad

¿A Qué Hora Es la Mega Marcha de Trabajadores IMSS Mañana 13 de Octubre? Habrá Cierres en CDMX

La falta de medicamentos e insumos para trabajar, así como la exigencia de mejores salarios y condiciones laborales han llevado a trabajadores del IMSS a las calles desde la semana pasada.

Trabajadores del IMSS durante manifestación en CDMX. Empleados prevén hacer una mega marcha este 13 de noviembre 2026.Trabajadores del IMSS participarán en una mega marcha este martes para exigir la solución de sus exigencias. Foto: Cuartoscuro.

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