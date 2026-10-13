¿A Qué Hora Es la Mega Marcha de Trabajadores IMSS Mañana 13 de Octubre? Habrá Cierres en CDMX

Con el objetivo de exigir mejoras en sus condiciones laborales y los insumos necesarios para atender a los pacientes, trabajadores en activo y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social alistan una mega marcha del IMSS para este martes 13 de octubre de 2026.

Si eres automovilista considera que habrá afectaciones y múltiples cierres viales en las calles y avenidas por las que transitará la manifestación, cuyo punto de concentración será la entrada principal del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI. Mientras que se prevé que otro contingente proteste durante la mañana.

¿A qué hora es la mega marcha del IMSS este 13 de octubre 2026?

Para este martes 13 de octubre de 2026 se han lanzado convocatorias para dos marchas distintas: la primera desde la Unidad 35 del IMSS rumbo al Sindicato y la segunda desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI hacia Palacio Nacional.

La convocatoria difundida en redes sociales indica que la mega marcha del CMN Siglo XXI partirá en punto de las 15:00 horas, Sin embargo se prevé que desde horas antes inicie la concentración de empleados en la sede ubicada al cruce de avenida Cuauhtémoc y Baja California, en la colonia Doctores.

Dado que la manifestación tiene como destino Palacio Nacional se estima que durará varias horas, por lo que la afectación a los conductores podría prolongarse por los cierres viales de las autoridades de la Subsecretaría de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México.

La otra convocatoria tiene planeado partir de la unidad 35 del IMSS a partir de las 09:00 horas del martes hacia el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social en la colonia Condesa.

En redes sociales también se advirtió sobre afectaciones a otras vialidades, tales como Paseo de la Reforma, Avenida Cuauhtémoc, Insurgentes, Viaducto Río de la Piedad y Eje Tres Oriente, además de Calzada de Tlalpan.

¿Dónde se manifiestan los trabajadores del IMSS?

Hay que recordar que trabajadores en activo y jubilados mantienen un plantón frente a las oficinas centrales del IMSS, ubicadas en el número 476 de Paseo de la Reforma, en la colonia Juárez.

Mientras que una segunda protesta permanece frente al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) en el número 107 de Zamora, en la colonia Condesa, ambas en la Cuauhtémoc.

Este lunes también están bloqueados los carriles centrales de avenida Aquiles Serdán esquina con Renacimiento, en la colonia Rosario de la alcaldía Azcapotzalco. Frente a la Clínica 33 del IMSS.

Una cuarta protesta tiene lugar en Avenida Fortuna y Avenida Politécnico, en la colonia Magdalena de las Salinas de la alcaldía Gustavo A. Madero.

También se manifiestan Avenida Insurgentes Sur, a la altura de Rey Cuauhtémoc, en la colonia San Ángel de la alcaldía Álvaro Obregón.

¿Por qué marchan los trabajadores del IMSS en CDMX?

Tal como te adelantamos, los empleados exigen mejoras en sus condiciones laborales y en el salario que perciben por su labor. Entre las exigencias que solicitan para n trato digno están:

Abastecimiento de medicamentos.

Aumento salarial del 10%.

Disponibilidad de insumos y materiales para realizar su labor.

Cobertura de vacantes y contratación de más personal de Salud.

Equipos médicos para llevar a cabo estudios y diagnósticos

Disponibilidad de especialistas para atender a los pacientes.

Los trabajadores también piden la realización de un Congreso Nacional Extraordinario para Discutir la Renovación de su Dirigencia Sindical.