Sigue Plantón de Trabajadores del IMSS en Reforma: Hay Bloqueos en Estas Zonas

Los plantones de trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continúan en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX).

Los inconformes solicitan la renuncia del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), a quien señalan de presuntamente incumplir la legislación laboral y los estatutos de la organización.

Protesta en Azcapotzalco este lunes 12 de octubre de 2026. Foto: N+

Las protestas se concentran en dos ubicaciones de la alcaldía Cuauhtémoc. Estos son los puntos donde permanecen los manifestantes:

El primer plantón se encuentra en las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicadas en avenida Paseo de la Reforma número 476, colonia Juárez. Como alternativas viales se pueden usar Circuito Interior y Avenida Chapultepec.

La movilización comenzó el 8 de octubre y, según el reporte, cuenta con aproximadamente 30 trabajadores activos y jubilados.

El segundo punto de protesta está frente al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en Zamora número 107, colonia Condesa.

Este plantón inició el 9 de octubre y registra alrededor de 15 participantes. Al igual que en Reforma, los manifestantes exigen la renuncia del secretario general nacional del sindicato.

En la Avenida Cuitláhuac de la alcaldía Azcapotzalco, trabajadores del IMSS realizan una protesta cuando los semáforos se ponen en rojo.

A las 12:12 horas, se cumplieron 4 horas del bloqueo de la Avenida Gustavo Baz en Naucalpan, Estado de México.

Por otro lado, en los carriles centrales de la avenida Aquiles Serdán continúan las protestas, donde elementos de tránsito desvían a los conductores.

FBPT