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Sigue Plantón de Trabajadores del IMSS en Reforma: Hay Bloqueos en Estas Zonas

Mantienen protestas en dos puntos para exigir la salida del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social

Manifestación de trabajadores del IMSSProtesta de trabajadores del IMSS en la Ciudad de México. Foto: N+

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