¿A Qué Hora Inician Marchas en el Centro de la CDMX? Habrá Bloqueos en Reforma e Insurgentes

Este lunes se prevén al menos dos marchas en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX), lo que afectará avenida Paseo de la Reforma e Insurgentes, para que tomes precauciones.

De acuerdo con autoridades capitalinas, se trata de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de la Unidad Nacional Independiente en Resistencia.

Los electricistas exigen reinserción laboral para los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y respeto a los derechos adquiridos de jubilados de Luz y Fuerza del Centro.

Mientras que los integrantes de la Unidad Nacional Independiente en Resistencia exigen atención a los acuerdos de la Mesa Nacional de Trabajo en la que solicitan la presentación con vida de todas y todos sus desaparecidos, justicia plena para us compañeros y compañeras asesinados de la Unidad Nacional Independiente en Resistencia, retorno seguro y autonomía para el digno pueblo Triqui, libertad inmediata para quienes consideran presos políticos, así como para los injustamente presos, justicia y seguridad ante los casos de violencia, lo anterior en el marco de su primer aniversario y del “Día de la Resistencia Indígena”.

Hora y lugar de marchas

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas se concentraron a las 8:00 horas en la sede del Sindicato, en Antonio Caso No. 45, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, con destinos al Zócalo Capitalino.

Se prevé que a esta protesta se sumen otras organizaciones en apoyo, entre ellas Grupos Aragón Once de Octubre y Grupo Regional 11 de Octubre Nicolás Romero.

Asimismo, la Unidad Nacional Independiente en Resistencia se concentrará a las 11:00 horas en el Ángel de la Independencia, con destino a la Secretaría de Gobernación en Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Se espera que a la protesta se sumen otras organizaciones, entre ellas Lirios Buscadores Izcalli, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Yucatán, Unión Popular de Vendedores Ambulantes“28 de Octubre”, Haz Valer Mi Libertad, Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional y Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio.

Se recomienda a los automovilistas evitar la zona, en la medida de lo posible, o usar rutas alternas.

Con información de N+

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