Marchas

¿A Qué Hora Inician Marchas en el Centro de la CDMX? Habrá Bloqueos en Reforma e Insurgentes

Los manifestantes exigen derechos laborales, presentación con vida de todas y todos sus desaparecidos y liberación de presos políticos

Protesta del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)Protesta del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Manifestaciones en el centro de CDMX: Electricistas y Unidad Nacional piden justicia y liberación de presos políticos. Afectaciones en Reforma e Insurgentes.

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