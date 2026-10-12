Sociedad

Virgen de Zapopan Recibe las Mañanitas con Mariachi en la Catedral de Guadalajara

Cientos de feligreses acudieron al centro de la Perla Tapatía desde el domingo, a la espera de esta celebración

Mañanitas Virgen ZapopanLas Mañanitas se llevan a cabo horas antes de la misa de despedida en Catedral. Foto: N+

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La Virgen de Zapopan recibe las Mañanitas en la Catedral de Guadalajara con mariachi y devoción. Un evento lleno de música y fe que une a cientos de fieles en una tradición única.

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