Virgen de Zapopan Recibe las Mañanitas con Mariachi en la Catedral de Guadalajara

Como parte de las tradiciones religiosas que acompañan la Romería de la Virgen de Zapopan, un total de 14 artistas cantaron durante la madrugada las tradicionales Mañanitas a La Generala en la Catedral de Guadalajara, en un encuentro lleno de música de mariachi, flores y muestras de fe.

Una vez más, la noche previa a la tradicional Romería, que este año celebra su edición 292, se convirtió en un espacio para que cientos de fieles rindieran homenaje a una de las figuras religiosas más queridas de Jalisco.

Mientras la imagen de la Virgen era admirada, visitada y venerada por sus devotos, más de una decena de intérpretes se postraron ante el altar para ofrecer su talento a través de sus voces, con las que expresaron su agradecimiento y elevaron peticiones por sus familias y seres queridos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Romería 2026: Música, Flores y Fe en la Serenata a la Virgen de Zapopan

Con sus mejores atuendos y un repertorio de diversos temas, los artistas participaron en esta celebración que combina música, tradición y fervor religioso, en una de las manifestaciones de fe más representativas del estado.

Entre cantos, flores y oraciones, los creyentes mantienen viva una tradición que forma parte de la identidad cultural y religiosa de Zapopan y de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en vísperas del recorrido de La Generala acompañada por una multitud de peregrinos.