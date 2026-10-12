Huracán Simon Azota Costas de Jalisco y Nayarit Antes de Enfilarse a Sinaloa

Las lluvias del huracán Simón azotan la costa del Pacífico mexicano, mientras el ciclón se mantiene como categoría 3 frente a las costas de Jalisco y Nayarit, antes de enfilarse hacia Sinaloa.

Los vientos devastadores del huracán golpean a la población que vive entre la Sierra Madre del Sur y el océano. Las afectaciones se prolongarán unos días más mientras el fenómeno meteorológico se aleja un poco antes de enfilarse a las costas sinaloenses, donde se espera que impacte el miércoles en la categoría 1 de la escala Saffir-Simpson.

A las 3:00 horas de este lunes, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) informó que Simon se ubicó a 235 kilómetros al oeste-noroeste de Manzanillo, Colima, y a 75 kilómetros al sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. Igual estaba a 120 km al suroeste de Punta Mita, Nayarit.

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 185 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 7 km/h.

"Se espera que este movimiento general continúe hasta la primera hora del martes", indicó el NHC.

"Se pronostica un giro gradual hacia el noreste a partir de entonces, y se espera que Simon se mueva hacia el interior a través del centro oeste de México alrededor de media semana", añadió.

El centro del huracán sigue una trayectoria paralela a la costa mexicana, acercándose al área de Puerto Vallarta, donde sus precipitaciones ya han causado estragos.

No son buenas noticias para la gente de la ciudad turística, un destino popular para visitantes en el estado de Jalisco, y sus alrededores. Tierra adentro y cuesta arriba desde las zonas de resorts, muchos mexicanos viven en comunidades donde las viviendas podrían no resistir la tormenta.

En la entidad gobernada por Pablo Lemus, 739 personas fueron llevadas a 24 refugios. La administración del emecista suspendió clases el viernes y este lunes en 22 municipios costeros y comenzó a evacuar a personas de zonas en riesgo, mientras pedía al sector turístico que garantizara que tanto trabajadores como visitantes estuvieran plenamente alojados en refugios o zonas seguras.

Philippe Papin, especialista senior del centro de huracanes, indicó que este extremo occidental de México era el más probable para recibir un impacto directo del sistema.

Cabo Corrientes está en el extremo sur de Bahía de Banderas, la amplia bahía donde Puerto Vallarta mira hacia el Pacífico.

"Esperamos impactos catastróficos de viento y una marejada ciclónica potencialmente mortal a lo largo de esa costa centro-occidental de México donde actualmente está vigente la advertencia de huracán", señaló Papin.

"También están recibiendo lluvias muy intensas asociadas con la tormenta que probablemente van a producir inundaciones y deslaves en zonas de terreno más elevado a lo largo de la costa mexicana, y habrá oleaje significativo", agregó.

El centro de huracanes dijo que Simon dejará entre 5 y 10 centímetros adicionales de lluvia, con hasta 20 centímetros en algunas zonas de Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa hasta la madrugada del jueves.

"Existe la posibilidad de totales aislados de hasta 76 centímetros sobre porciones de los estados de Michoacán, Colima y Jalisco", informó el NHC.

"Esta lluvia producirá inundaciones y deslaves potencialmente mortales o empeorará cualquier inundación en curso, especialmente en zonas de terreno escarpado", alertó.

Como medida preventiva ante un posible aumento del oleaje, las autoridades acordonaron el Malecón. Aunque recomendaron a la población permanecer en sus hogares desde la tarde, algunas personas no atendieron el llamado. Hasta el momento, no se reportan incidentes mayores.

En San Blas, Nayarit, el mar de fondo y la marea alta aumentaron la salinidad de los manantiales, por lo que se suspendió el bombeo de agua potable, lo que provocó escasez del servicio.

Ante el riesgo de lluvias torrenciales y fuertes vientos, habitantes de zonas vulnerables se trasladan a lugares seguros. El albergue de la Preparatoria 12 llegó al 100% de su capacidad, con más de 200 personas, por lo que se habilitará otro refugio.

Desde el sábado están suspendidas las actividades no esenciales. Las playas del municipio permanecen con bandera negra y las embarcaciones pesqueras están bajo resguardo para evitar accidentes.

En Mazatlán, las olas llegaron hasta la avenida del Mar y arrastraron arena, piedras y conchas. El aumento del oleaje se debe a la cercanía del huracán Simon. La fuerza del mar ya provocó fracturas en el Malecón y daños en negocios de playa.

Ante el pronóstico de condiciones más adversas, los pescadores resguardaron sus lanchas. Sin embargo, algunos visitantes se acercaron a las olas pese a las restricciones en las playas.

En Colima, las autoridades levantaron la alerta en siete municipios por los efectos del huracán Simon, pero se mantiene en las zonas costeras de Armería, Tecomán y Manzanillo.

El fuerte oleaje dañó inmuebles, derribó muros y destruyó una terraza. Además, continúa cerrada la navegación para embarcaciones menores.

Como medida preventiva, las autoridades suspendieron las clases del turno matutino de este lunes en todos los niveles educativos de Manzanillo, Tecomán, Armería y Minatitlán. Personal militar evacuó a 263 personas.

En el barrio de La Alameda, al sur de Manzanillo, los vecinos caminaban con dificultad entre aguas que les llegaban a las espinillas, mientras miembros del Ejército, junto con las familias, sacaban con cubos el agua de las viviendas hacia la calle.

"Las camas, los refrigeradores, las estufas, todos los muebles se mojaron, se inundó toda la casa", dijo a Reuters Cecilia Palomar, a las puertas de su hogar.

"Mi mamá no quiere salir, la llevamos con mi hermano, a lo más alto. Es una señora ya mayor, pero no quiere salir. No quiere estar lejos de su casa", agregó ayer.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que el Aeropuerto Internacional de Manzanillo permaneció cerrado durante el domingo debido a las condiciones meteorológicas.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, Jalisco, reanudará operaciones hasta el martes 13 de octubre, a las 8:00 horas. Se recomendó a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas el estado de sus vuelos.

En Michoacán, el paso del huracán dejó daños en Playa Azul, en el municipio de Lázaro Cárdenas. Se reportó la caída de palmeras, la destrucción de carpas y enramadas, así como inundaciones en calles y avenidas.

Las autoridades anunciaron que las clases se reanudarán este lunes en los siete municipios de la Sierra-Costa.

En apoyo a la población, más de cuatro mil 600 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional mantienen activo el Plan DN-III-E en Nayarit, Colima y Jalisco para atender emergencias por lluvias, inundaciones, deslaves y fuertes vientos.

La Fuerza Aérea Mexicana mantiene tres helicópteros listos para desplegarse en los estados afectados y utilizarlos como ambulancias aéreas. Además, cinco aviones de transporte pesado y estratégico permanecen en alerta para establecer puentes aéreos cuando sea necesario.

Simon llega una semana después de que el huracán Polo azotara la península de Baja California como huracán de categoría 2, derribando árboles y postes de tendido eléctrico e inundando calles.

Con información de Agencias y N+

ASJ