Pronóstico del tiempo

Huracán Simon Azota Costas de Jalisco y Nayarit Antes de Enfilarse a Sinaloa

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 185 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 7 km/h

SimonEl ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 185 km/h. Foto: Reuters.
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+