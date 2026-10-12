Dos Estadounidenses Ganan Nobel de Economía Por Su Trabajo Sobre la Estabilización

Los académicos estadounidenses Robert Hall y Michael Woodford ganaron el Premio Nobel de Economía de 2026 "por los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica", anunció la Real Academia Sueca de Ciencias.

Ambos demostraron cómo se podían reconstruir los modelos económicos para revitalizar las políticas de estabilización, indicó el Comité del Nobel.

"Es un honor enorme, es una sorpresa", dijo Woodford hablando por teléfono con el Comité desde Nueva York.

Este prestigioso galardón, conocido oficialmente como Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, es el último que se entrega este año y está dotado con 1.2 millones de dólares.

Los dos galardonados desarrollaron nuevos modelos macroeconómicos que mejoraron la capacidad para aplicar una política de estabilización eficaz, permitiendo adoptar medidas de política fiscal y monetaria en el momento oportuno para reducir la intensidad de las oscilaciones perjudiciales en la economía.

"En lugar de basar los modelos en vínculos estadísticos entre variables macroeconómicas, como la inflación, la producción y el consumo, optaron por construirlos sobre una base microeconómica", se explicó.

"Esto implica comprender cómo el conjunto de hogares y empresas influye en la economía a través de sus acciones", añadió el comunicado.

"El trabajo de los galardonados nos ha proporcionado una base teórica sólida para los modelos que ahora utilizan bancos centrales y Gobiernos de todo el mundo", dijo en un comunicado John Hassler, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas.

"Gracias a ellos, estamos mejor preparados para hacer frente a las crisis económicas, como las crisis energéticas o los cambios repentinos en el nivel de consumo de los hogares", agregó.

Su trabajo fue "enormemente beneficioso" durante la pandemia de Covid-19.

Hall está afiliado a la Universidad de Stanford en California, y Woodford a la Universidad de Columbia en Nueva York.

Durante décadas, los gobiernos respondieron a las perturbaciones económicas siguiendo las prescripciones de la era de la Depresión del economista británico John Maynard Keynes: intervenir en la economía bajando impuestos y aumentando el gasto público, alentando así a consumidores y empresas a gastar e invertir por sí mismos y ayudando a que el crecimiento se reanudara.

"Esta es la receta keynesiana y funcionó bien, hasta que dejó de hacerlo", dijo Timo Boppart, del Comité del Nobel de Economía.

Los responsables de políticas habían pensado que la gestión económica implicaba compensaciones simples —el desempleo, por ejemplo, se mantendría bajo en un momento de alta inflación y subiría cuando la inflación bajara—. Pero la "estanflación" de la década de 1970 —cuando la economía mundial experimentó simultáneamente alta inflación y alto desempleo— demostró que la fórmula era simplista.

Algunos economistas argumentaron que los intentos del gobierno de intervenir en la economía estaban condenados al fracaso. Pero Hall y Woodford, en contribuciones separadas, se propusieron mejorar el modelo keynesiano para tener en cuenta cómo los consumidores y las empresas toman realmente las decisiones sobre si invertir y gastar.

"Los resultados económicos son el resultado de millones de decisiones tomadas a nivel micro por los hogares y las empresas", escribió el Comité.

"Utilizando modelos basados en este enfoque, en lugar de simplemente estudiar la economía desde una perspectiva macro, como una vista de pájaro, la investigación de Hall y Woodford ha generado un cambio de paradigma en la teoría de la política de estabilización", se afirmó.

Robert Hall estudió la manera en que las decisiones de los consumidores sobre si gastar y cuánto gastar dependen de lo que esperan que sea su ingreso futuro.

"Si son optimistas, consumirán más que si son pesimistas", apuntó el Comité.

Pero las expectativas de los consumidores pueden cambiar inesperadamente a medida que llega nueva información sobre la economía. Y algunos hogares son tan pobres que no pueden pedir prestado ni recurrir a ahorros en respuesta a cambios económicos.

En un artículo de 1982 con el economista Fredric Mishkin, Hall encontró que alrededor del 80% de los hogares tomaban decisiones de gasto basadas en sus expectativas para el futuro "mientras que el resto vivía al día".

La investigación de Woodford estableció que las empresas toman decisiones sobre los precios basándose en hacia dónde creen que irán las tasas de interés en el futuro.

"Si la empresa cree que los precios de sus competidores y sus propios costos aumentarán, lo mejor es fijar un precio más alto que el que fijaría con la expectativa opuesta", se explicó.

"Las decisiones de las empresas, por lo tanto, también están regidas por sus expectativas", añadió la Academia Sueca.

Por lo tanto, los bancos centrales como la Reserva Federal de Estados Unidos, que fijan las tasas de interés a corto plazo, deberían proporcionar “comunicación clara y creíble sobre cómo razonan y lo que planean hacer”. Los bancos centrales han respondido a esta idea trabajando más para explicar lo que están haciendo.

Durante la llamada telefónica transmitida durante la conferencia en vivo, Woodford dijo que su trabajo ha enfatizado "la comprensión de las personas que están en los mercados y tomando decisiones sobre el gasto".

El premio de Economía, otorgado por primera vez en 1969, no figura entre los cinco premios originales creados en el testamento de 1895 del inventor de la dinamita, el industrial Alfred Nobel, sino que fue instituido por el banco central sueco, el Riksbank.

La mayoría de los galardonados anteriores han sido de Estados Unidos. Solo tres mujeres lo han ganado hasta la fecha; la más reciente fue Claudia Goldin en 2023 por su trabajo sobre cómo el género ha influido en los salarios y el empleo a lo largo del tiempo en Estados Unidos.

Un análisis del Instituto de Información Científica, perteneciente a Clarivate, había señalado como posibles galardonados a investigadores que trabajan en política monetaria, la economía de las tecnologías de la información y la teoría económica evolutiva.

Los galardonados del año pasado, Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, recibieron el premio por sus trabajos sobre la "destrucción creativa" y sobre cómo las nuevas tecnologías y los métodos de producción pueden impulsar el crecimiento y el nivel de vida.

Los premios Nobel de Medicina, Física, Química, Literatura y Paz se anunciaron la semana pasada.

Los puristas del Nobel subrayan que el premio de Economía técnicamente no es un Premio Nobel, pero siempre se entrega junto con los demás el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Nobel, ocurrida en 1896. La ceremonia principal se llevará a cabo en Estocolmo, pero la jurista sudafricana Navanethem Pillay, ganadora del Nobel de la Paz, recibirá el galardón en Oslo, Noruega.

El premio de hoy fue la segunda victoria del Nobel este 2026 para un profesor de la Universidad de Stanford. El doctor Karl Deisseroth compartió el premio de medicina con Peter Hegemann y Georg Nagel por su trabajo que condujo a una herramienta que utiliza la luz para ayudar a desentrañar cómo funciona el cerebro.

Con información de Agencias

ASJ