Internacional

Dos Estadounidenses Ganan Nobel de Economía Por Su Trabajo Sobre la Estabilización

El Comité reconoció que Robert E. Hall y Michael Woodford ayudaron a que los responsables políticos estuvieran mejor preparados para afrontar las crisis económicas

Nobel Economía 2026Ambos demostraron cómo se podían reconstruir los modelos económicos para revitalizar las políticas de estabilización. Foto: Reuters.
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