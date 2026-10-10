Ganadora del Nobel de la Paz, Navi Pillay, Considera "Inaceptables" Las Sanciones Contra la CPI

La jueza y ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ganadora del Premio Nobel de la Paz, calificó el sábado las sanciones estadounidenses anunciadas contra la Corte Penal Internacional (CPI) de "inauditas, inaceptables".

"Hay tanta tensión y ansiedad por si los tribunales internacionales seguirán existiendo, principalmente la Corte Penal Internacional en La Haya (...) y, lo más importante, se han anunciado sanciones por parte de un país contra los jueces, solo por las órdenes judiciales que emiten. Esto es inaudito, inaceptable", dijo por videoconferencia, desde Núremberg, la sudafricana Navi Pillay, durante un acto en el Centro Nobel de la Paz en Oslo.

Pillay presidió una comisión de investigación independiente de la ONU que, el año pasado, acusó a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza.

Tras el anuncio del comité del Nobel, muy criticado por Israel, Estados Unidos indicó que prevé adoptar nuevas sanciones contra el IPC.

Para Washington, estas sanciones se justifican por la necesidad de "defender la soberanía estadounidense ya sus ciudadanos frente a la amenaza que representa la Corte Penal Internacional", según un comunicado publicado por el Departamento de Estado.

"Quieren más poder y lo quieren a nuestra costa", afirmó el secretario del Estado estadounidense, Marco Rubio, calificando al IPC de "deshonesta".

Estas sanciones, una vez aplicadas, conllevarán la prohibición de toda transacción financiera con la CPI, unas medidas que cortarían los recursos del tribunal y paralizarían "su capacidad de funcionar", precisa.

Sin embargo, no entrarán en vigor hasta dentro de seis meses, por si se pudiera llegar a un acuerdo en ese tiempo.