Internacional

Ganadora del Nobel de la Paz, Navi Pillay, Considera "Inaceptables" Las Sanciones Contra la CPI

Pillay presidió una comisión de investigación independiente de la ONU que, el año pasado, acusó a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza

Foto: AFPFoto: AFP
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