Educación

Suspenden Clases en 7 Municipios de Sinaloa para Este Lunes por Huracán Simon

Graciela Domínguez Nava, gobernadora de la entidad, indicó que la cancelación de actividades escolares será en ambos turnos como medida preventiva

SinaloaFoto: Cuartoscuro | Ilustrativa.

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