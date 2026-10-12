Suspenden Clases en 7 Municipios de Sinaloa para Este Lunes por Huracán Simon

Ante la aproximación del huracán Simon, el gobierno de Sinaloa y la principal universidad estatal, la UAS, decidieron suspender las clases en siete municipios al sur del estado para este lunes.

Graciela Domínguez Nava, gobernadora de la entidad, indicó que la cancelación de actividades escolares será en ambos turnos como medida preventiva del Consejo Estatal de Protección Civil.

"Hemos determinado la suspensión de clases en los municipios de: Elota, Cosalá, San Ignacio, Concordia, Rosario, Mazatlán y Escuinapa, en los turnos matutino y vespertino, para el día lunes 12 de octubre de 2026", indicó en X la noche de este domingo.

La UAS tampoco tendrá actividades académicas en sus sedes de esas mismas demarcaciones.

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La mandataria estatal llamó a la población a mantenerse informada por los canales oficiales, estar atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, así como ubicar los refugios temporales más próximos.

Simon se mantiene estacionario frente a Jalisco como huracán de categoría 3 hasta la noche de este domingo, sin embargo, se espera que en su trayectoria se enfile al sur de Sinaloa, donde podría impactar en la zona sur como tormenta tropical.

Hasta este día, la entidad se encontraba en alerta verde, según la escala de Protección Civil.

A lo largo de la noche y durante la madrugada se esperan fuertes lluvias, así como en los próximos días. En tanto, se reportan daños por el fuerte oleaje en Mazatlán, donde el malecón sufrió fracturas.

Sobre la avenida del mar quedaron arena, conchas y piedras arrastradas por la marea que ha generado Simon. Muchos turistas se conformaron con mojarse con las olas sobre el malecón, debido al cierre de las playas. Otros bañistas decidieron arriesgarse, pese a las advertencias de los agentes de la Marina

Los visitantes dijeron que el mar ya estaba muy peligroso. Mientras que los comerciantes aseguraron que es la peor temporada de huracanes en años, pues llevan meses con afectaciones, principalmente en palapas y restaurantes de playa.

Los pescadores de Mazatlán amarraron sus lanchas a muelles por el temor de lo que Simon pueda traer en las siguientes horas.

Con información de Elizabeth Mávil

ASJ