Internacional

Condenan a 14 años de Cárcel a Exalcalde de Wuhan que Gestionó Primer Brote de Covid

El exfuncionario también fue multado con unos 747 mil 144 dólares por sus delitos de corrupción

WuhanZhou, que también fue vicepresidente del órgano consultor provincial de Hubei, había sido puesto bajo investigación en julio de 2024. Foto: Reuters.

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