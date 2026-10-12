Fallece Óscar Ochoa, Segundo Vigilante Baleado en Refinería de Minatitlán

Se dio a conocer el fallecimiento del segundo vigilante de Pemex tras ataque armado en la portada norte de la Refinería de Minatitlán.

Se trata de la segunda víctima de nombre Óscar Ochoa, quien presentaba impactos de arma de fuego derivado de la agresión que costó la vida en el lugar a Eduardo Espinosa Gómez, justo en el acceso a las instalaciones de la paraestatal, sobre el cruce de las avenidas Primero de Mayo y Díaz Mirón en Minatitlán.

El trabajador estaba internado en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos. Autoridades ministeriales tomaron conocimiento de los hechos.

Suman dos las víctimas mortales del atentado ocurrido la noche del sábado. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por este ataque violento ocurrido en el sur de Veracruz.