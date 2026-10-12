Seguridad

Fallece Óscar Ochoa, Segundo Vigilante Baleado en Refinería de Minatitlán

El trabajador permanecía internado en el Hospital Regional de la paraestatal tras sufrir heridas por proyectil de arma de fuego

Ataque armado en refinería de Minatitlán cobra segunda víctimaAtaque armado en refinería de Minatitlán cobra segunda víctima. Foto: N+

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Muere segundo vigilante de Pemex tras ataque armado en la refinería. Óscar Ochoa falleció en el hospital.

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