La tarde de este miércoles se llevó a cabo una marcha pacífica por parte de mujeres, que partió desde las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Gómez Palacio y concluyó en la Torre Eiffel.

Durante el recorrido, las participantes caminaron en silencio y con una vela encendida, como símbolo de su exigencia para poner un alto a la violencia contra las mujeres.

Al llegar a la Torre Eiffel, se realizó el encendido de este monumento como un recordatorio de la responsabilidad de las instituciones de garantizar entornos seguros para las mujeres,

Betzi Vargas, directora del Instituto Municipal de la Mujer, informó que se ha registrado una disminución de más del 3% en los casos de violencia, en comparación con el año pasado.