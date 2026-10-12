Sociedad

CEDHJ Abre Investigación por Hechos Ocurridos en Manifestación por el Agua

Al momento, se han presentado cinco quejas por presunto abuso de autoridad tras la marcha en Casa Jalisco

Cartulina manifestación aguaLa manifestación dejó a más de 40 lesionados. Foto: N+

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Tras la manifestación por el agua en Casa Jalisco, la CEDHJ abre investigación por abuso de autoridad. 39 detenidos, 5 quejas.

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