CEDHJ Abre Investigación por Hechos Ocurridos en Manifestación por el Agua

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) abrió un acta de investigación por los hechos ocurridos durante la manifestación por el agua en Guadalajara.

A través de un comunicado, informó que 16 observadores acompañaron a los 39 detenidos por actos que alteraron el orden. Agregaron que, hasta la noche del domingo, se habían presentado cinco quejas por presuntos abusos de autoridad.

Por ello, se dictaron medidas cautelares para la Vicefiscalía de Derechos Humanos y para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante las cuales se solicita garantizar el derecho a la atención médica de las personas detenidas, así como su atención y cuidado.

"Ante los hechos, se abrió el acta de investigación 41 y se dictaron medidas cautelares para garantizar la atencion médica y el respeto a los derechos de las personas detenidas", comunicó la CEDHJ.

También se pide que se determine la situación jurídica de los detenidos a la brevedad posible, así como la puesta a disposición de estas personas ante la autoridad competente.



