Mientras el Huracán Simon Sigue Activo, Vigilan Posible Ciclón Tropical Frente a Chiapas

Mientras el huracán Simon continúa como un sistema ciclónico en el océano Pacífico, las autoridades meteorológicas mantienen bajo vigilancia una zona de baja presión al sur-sureste de Chiapas, con el potencial de convertirse en un posible ciclón tropical.

La zona de baja presión incrementó a 40% su probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas. El sistema, asociado con la onda tropical número 43, también presenta 90% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en un periodo de siete días.

De acuerdo con el reporte meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la zona se localiza a 740 kilómetros al sur-sureste de Puerto Chiapas, Chiapas, y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 16 kilómetros por hora. Aunque la probabilidad de formación en el corto plazo todavía es de 40%, el pronóstico a siete días mantiene una posibilidad elevada de evolución.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Huracán Simon Perdió Fuerza y Bajó a Categoría 3 en el Pacífico

Ante la probabilidad de mayor desarrollo en el corto plazo, las autoridades anunciaron que se dará seguimiento a sus condiciones y trayectoria.

En tanto, en las costas de Jalisco el huracán Simon continúa su avance, ahora como categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, mientras transita a 80 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el meteoro se localizaba además a 175 kilómetros al oeste-noroeste de Manzanillo, Colima. Presentaba vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora, rachas de 250 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el noroeste a 7 kilómetros por hora.

En ese sentido, las autoridades informaron que siguen bajo vigilancia Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit, incluidas las Islas Marías. También mantiene una zona de vigilancia por esos vientos desde El Roblito, Nayarit, hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa.

TLS