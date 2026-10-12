Pronóstico del tiempo

Mientras el Huracán Simon Sigue Activo, Vigilan Posible Ciclón Tropical Frente a Chiapas

En los próximos 7 días hay un 90% de posibilidades de desarrollo ciclónico a unos kilómetros de las costas del estado

Zona de baja presión en Chiapas 11102026Zona de baja presión en Chiapas 11102026 según un nuevo reporte del SMN. Foto: Conagua

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Simon Sigue como Huracán; Vigilan Otro Posible Ciclón en el Pacífico, ¿Dónde se Ubica? | N+