Sociedad

Huracán Simon Causa Inundaciones y Daños en Cihuatlán y La Huerta

La vigilancia sigue latente, así como la alerta amarilla y roja en varios municipios de Jalisco

elementos Cruz RojaSimon se aleja de Jalisco, pero las lluvias continuarán. Foto: PC Jalisco

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Inundaciones y daños en Jalisco por huracán Simon. Protección Civil monitorea la situación cada 3 horas.

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