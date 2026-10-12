Huracán Simon Causa Inundaciones y Daños en Cihuatlán y La Huerta

El huracán Simon ya causó estragos en Jalisco, pues los municipios de Cihuatlán y La Huerta fueron los primeros en registrar afectaciones derivado de las fuertes lluvias.

En Punta Pérula, la zona restaurantera resultó inundada tras la salida del agua del mar por los oleajes intensos. Sin embargo, Cihuatlán no se quedó atrás, ya que también las olas cobraron fuerza y causaron el derrumbe parcial de una casa, aparentemente, abandonada a pie de la playa. Además de que algunas calles parecían ríos.

"En Cihuatlán tenemos, por efecto de lluvia, inundaciones en una calle, son más o menos cuatro cuadras que están afectadas, tenemos maquinaria ahí, y vamos a liberar para que no se estanque y pueda fluir", explicó Sergio Ramírez López, Director de Protección Civil Jalisco.

Por otra parte, en Puerto Vallarta las playas siguen con banderas roja y negra, razón por la que habitantes han notado un bajo flujo turístico.

Los pronósticos meteorológicos dictaban que en la madrugada del domingo, Simon tocaría tierra entre los municipios de La Huerta y Tomatlán, aunque, repentinamente, cambió su trayectoria.

"Sin duda puede volver a suceder, cada 3 horas estamos compartiendo el pronóstico, dependemos de la imagen de satélite, a veces de los vuelos, de los aviones caza-huracanes, entonces estamos tratando de tener la información lo más precisa", agregó Sergio Ramírez López, Director de Protección Civil Jalisco.

Pese al reciente comportamiento del meteoro, autoridades federales de la Marina retiraron algunas montañas de arena en playa Las Glorias que se habían formado durante la tormenta tropical Rachel, para evitar un taponamiento o inundaciones ante la posible llegada de Simon. De la misma forma, las actividades no esenciales siguen bajo suspensión y las operaciones del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta estarían detenidas hasta el martes a las 8 de la mañana.