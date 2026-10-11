Sociedad

Se Extiende el Cierre de los Aeropuertos de Puerto Vallarta y Manzanillo por el Huracán Simón

Manzanillo seguirá cerrado hasta el lunes 12 y Puerto Vallarta, hasta el martes 13

Puerto Vallarta en la víspera del ingreso del Huracán Simón a JaliscoCierres en Puerto Vallarta por paso del Huracán Simón. Foto: Cuartoscuro

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