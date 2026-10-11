Se Extiende el Cierre de los Aeropuertos de Puerto Vallarta y Manzanillo por el Huracán Simón

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que se extienden los periodos de cierre de los aeropuertos internacionales de Puerto Vallarta, hasta las 08:00 horas del martes 13 de octubre, y de Manzanillo, hasta las 08:00 horas del lunes 12, por las condiciones meteorológicas asociadas al huracán Simón y a su lento desplazamiento. Los horarios son locales.

La ampliación se hizo conforme a la actualización de los NOTAM, los avisos que notifican a pilotos y operadores cambios en las condiciones del espacio aéreo y de los aeropuertos. El cierre aplica a todo tipo de operaciones.

La reanudación en ambas terminales dependerá de que existan condiciones meteorológicas y operativas seguras, según la evaluación que se haga en coordinación con las autoridades competentes. GAP precisó que cualquier cambio en los horarios de reapertura se dará a conocer por sus canales de comunicación.

A los pasajeros con vuelo programado en este periodo se les pidió contactar directamente a su aerolínea para conocer el estatus de su vuelo y las alternativas para modificar su itinerario.

En el caso de Puerto Vallarta, el aeropuerto llamó a seguir las recomendaciones de las autoridades locales y de Protección Civil y, de ser necesario, acudir a los refugios autorizados. Recordó que la terminal no es un refugio designado por las autoridades y que permanecerá cerrada durante el periodo.

El cierre de Puerto Vallarta comenzó a las 18:00 horas del sábado. El grupo que opera y administra la terminal había indicado que la reapertura estaba prevista para las 08:00 horas del lunes 12 de octubre.

La medida fue adoptada de forma coordinada entre la Agencia Federal de Aviación Civil, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) y el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, atendiendo las recomendaciones de Protección Civil de Jalisco y de la Coordinación Nacional de Protección Civil.