El peso mexicano se depreció este jueves por séptima ocasión consecutiva, afectado por los temores ante el diferencial de tasas entre el Banco de México (Banxico) y la Reserva Federal (Fed), mientras la bolsa cayó tras el fuerte repunte previo, en medio de menores volúmenes de negocios por un feriado en Estados Unidos.

A nivel local, el Banxico ajustó al alza su previsión de crecimiento económico y de inflación para este año, según su informe del tercer trimestre difundido el jueves. Aumentó a un 1.9% desde el 1.5% anterior la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para fines del presente año, y mantuvo la de 2027 en un 2%, de acuerdo al reporte.

Además, la tasa de desempleo desestacionalizada del país fue de un 3.0% en octubre, dijo el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En la cifra no ajustada por estacionalidad, la tasa de desempleo fue de un 3.0% en octubre.

La moneda local cotizaba en 19.70 unidades por dólar en la recta final de los negocios, con un descenso del 0.64% frente a las 19.58 unidades del precio de referencia del miércoles y cerca de sus niveles más bajos desde abril del año pasado, a medida que los inversores deshacen operaciones de "carry trade", las que han venido perdiendo atractivo.

La inflación PCE estadounidense avanzó un 3.8% interanual en octubre, mientras que la medición subyacente se aceleró a un 3.3%, según datos divulgados el miércoles, aumentando las apuestas por alzas de tasas por parte de la Fed, lo que contrasta con el tono moderado de Banxico, según analistas.

Mientras, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayó en la sesión tras dispararse un 3.06% en la víspera, en su mayor ganancia diaria desde el 11 de junio.

El índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, cedió preliminarmente un 1.33%, a 70 mil 424.68 puntos.

AMP