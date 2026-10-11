Huracán Simon, de Categoría 4, Avanza Paralelo a la Costa de Jalisco

El huracán Simon sigue su avance en territorio mexicano con una categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson. Actualmente, se localiza a 70 kilómetros al oeste de la Playa Pérula, Jalisco, y avanza en paralelo a las costas del estado de Jalisco, en donde se encuentran en alerta máxima.

Desde la madrugada y en el transcurso del domingo se han registrado lluvias extraordinarias y rachas fuertes de viento en costas de los estados Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán.

El centro del huracán Simon se encuentra actualmente a 70 kilómetros al oeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 90 km al sur de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora, rachas de 260 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 9 km/h.

Huracán Simon deja inundaciones en los estados y despliega brigadas de atención. Foto: PC Jalisco

Las lluvias extraordinarias han dejado inundaciones, con una caída de agua mayor a 250 milímetros (mm) en la costa y oeste de Jalisco; además, lluvias torrenciales en Colima; intensas en el sur de Nayarit y en el suroeste de Michoacán; así como muy fuertes en el sur de Sinaloa.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica oleaje de 8 a 10 metros de altura en la costa de Jalisco, disminuyendo durante el día; de 6 a 8 m en la costa de Colima, y olas desde 6 a 1.5 metros de altura en los estados de Nayarit, Sinaloa, Baja California Sur, Jalisco y Colima.

Actualmente, las autoridades mexicanas permanecen en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos para la zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán, desde El Roblito, Nayarit, hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa, y mantiene vigente la zona de prevención desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit, incluyendo las Islas Marías.

La Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta realiza recorridos preventivos en ríos, canales y la zona costera del municipio, para identificar posibles riesgos.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil Jalisco, con corte a las 15:00 horas, el ciclón se localizaba a 90 kilómetros al sur de Cabo Corrientes y a 50 kilómetros de las costas de Tomatlán, con un avance de 9 kilómetros por hora, y vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora.

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Hasta el momento, Simon ha provocado inundaciones menores en algunas vialidades de Cihuatlán, con niveles de agua de aproximadamente 20 centímetros, sin daños mayores informados hasta el momento.

En La Manzanilla, municipio de La Huerta, el oleaje elevado y la marea de tormenta provocaron el ingreso de agua varias cuadras tierra adentro. Además, en carreteras de las regiones costeras y serranas se han atendido derrumbes ligeros, arrastre de materiales y caída de árboles, aunque hasta el momento no se reportan cierres a la circulación.

TLS