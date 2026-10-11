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Huracán Simon, de Categoría 4, Avanza Paralelo a la Costa de Jalisco

El ciclón se localiza a 70 kilómetros al oeste de Playa Pérula y se mueve cerca de la zona costera del estado

Los efectos de Simon en la playa Perula en JaliscoLos efectos de Simon en la playa Perula en Jalisco son observados por elementos de emergencia. Foto: PC y Bomberos de Vallarta

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Aviso de Huracán Simon, Categoría 4: Ciclón Avanza Paralelo a la Costa de Jalisco Hoy | N+