Cambio climático

Alertan por Lluvias, Viento y Oleaje Elevado en Baja California por Tormenta Rachel

Zonas costeras podrían registrar ráfagas de hasta 110 kilómetros por hora

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