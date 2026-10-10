Alertan por Lluvias, Viento y Oleaje Elevado en Baja California por Tormenta Rachel

La tormenta tropical Rachel mantiene su trayectoria hacia la costa oeste de Baja California, por lo que se prevén lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado en distintas zonas de la entidad.

De acuerdo con Protección Civil de Baja California, el sistema se localizaba a 520 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur, y se pronostica que las precipitaciones comiencen durante la tarde-noche de este sábado en la costa occidental del estado.

El pronóstico contempla vientos sostenidos de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora en zonas costeras, además de oleaje de entre cinco y siete metros de altura.

Ante estas condiciones, se estableció una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical en las costas de Baja California, así como una zona de prevención por oleaje elevado en la costa occidental.

Protección Civil informó que mantiene el monitoreo permanente del fenómeno y exhortó a la población, particularmente a quienes se encuentran en la zona costa, a extremar precauciones, evitar ingresar al mar y no intentar cruzar arroyos ni vialidades inundadas.

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al número 9-1-1.

APG