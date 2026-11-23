Lo que debía convertirse en un nuevo paso global contra el cambio climático terminó en un sonoro desencuentro diplomático. Tras dos días de intensas negociaciones, extensiones de última hora y fuertes desacuerdos entre las principales potencias económicas y energéticas, la COP31 celebrada en Antalya, Turquía, concluyó sin una declaración final consensuada y, lo más importante, sin un compromiso para abandonar los combustibles fósiles.

En un intento por llegar a un acuerdo, la cumbre alcanzó las 49 horas de prórroga, lo que la convirtió en la COP más larga de la historia, pero no lo consiguió.

"Lamentablemente, no pudimos alcanzar un acuerdo sobre una decisión de cierre (...) Y eso es decepcionante. Muy decepcionante", dijo Chris Bowen, el ministro de Clima y Energía de Australia, que dirigió las negociaciones.

Los delegados abandonaron la sede del encuentro sin lograr un consenso sobre el tema que dominó toda la conferencia: la eliminación progresiva del petróleo, el gas y el carbón, considerados por la comunidad científica como los principales responsables del calentamiento global.

El desacuerdo quedó sellado cuando la Unión Europea, Reino Unido, Panamá, Vanuatu y otros países rechazaron respaldar un texto final que omitía cualquier referencia explícita al abandono de los combustibles fósiles. Para estas delegaciones, aceptar una declaración sin ese compromiso equivalía a dar un paso atrás respecto a acuerdos alcanzados en cumbres anteriores.

La disputa enfrentó principalmente a la Unión Europea con países productores de petróleo liderados por Arabia Saudita, respaldados además por otras naciones que defendieron una redacción menos comprometedora.

Un tercer borrador presentado en la madrugada del domingo eliminó cualquier mención directa a los combustibles fósiles, profundizando aún más las diferencias y haciendo imposible un acuerdo de consenso.

A la decepción se sumó el secretario general de la ONU, António Guterres, que lamentó abiertamente el resultado y reiteró que los combustibles fósiles siguen alimentando la crisis climática mundial.

Para organizaciones ambientalistas, la ausencia de un acuerdo representa una oportunidad perdida en un año marcado por fenómenos extremos y desastres naturales relacionados con el calentamiento global. Diversos grupos calificaron el borrador final como insuficiente y advirtieron que evita enfrentar directamente la causa principal de las emisiones contaminantes.

Además del fracaso sobre los combustibles fósiles, la COP31 también terminó sin avances concretos en materia de financiamiento climático para los países en desarrollo, dejando pendientes dos de los debates más relevantes para el futuro de la acción climática global.

TLS