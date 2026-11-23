La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal vinculó a proceso a Bojun “N”, alias “El Chino”, por su presunta participación en los delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De acuerdo con la autoridad ministerial, la decisión judicial se produjo tras la presentación de diversos datos de prueba obtenidos durante una investigación que se remonta al pasado mes de octubre, cuando una denuncia anónima alertó sobre posibles actividades ilícitas vinculadas con el ahora imputado.

La FGR detalló que, a partir de esa denuncia, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) coordinó un operativo conjunto con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Como resultado de esas acciones, las autoridades ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde Bojun “N” fue detenido.

El sorprendente descubrimiento en la casa de Bojun

Al ingresar al inmueble, los elementos federales se encontraron con algo más que una persona bajo investigación. Durante la diligencia de cateo, autorizada previamente por un juez, los agentes localizaron más de 43 millones de pesos en efectivo distribuidos dentro de la propiedad, una suma que de inmediato se convirtió en uno de los hallazgos más llamativos del operativo.

Junto al dinero, también fueron asegurados relojes de alta gama, dispositivos electrónicos, diversa documentación y cartuchos útiles, indicios que ahora forman parte del expediente que integra la Fiscalía.

La escena retrataba un entorno donde el dinero en efectivo y los artículos de lujo ocupaban un lugar central. Los relojes decomisados eran de marcas exclusivas y de elevado valor comercial. Cada pieza fue incorporada a la cadena de custodia para su análisis, mientras los peritos comenzaron la revisión de los equipos electrónicos y de la documentación encontrada en el inmueble.

Los más de 43 millones de pesos encontrados durante el cateo despertaron interrogantes sobre su procedencia y el posible destino de esos recursos.

Durante la audiencia inicial, el juez de control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el acusado permanecerá internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente mientras continúan las indagatorias.

Asimismo, la autoridad judicial otorgó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público podrá robustecer el expediente y reunir nuevos elementos que permitan esclarecer los hechos.

TLS